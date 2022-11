Garoppolo lance pour 4 touchés, les meilleures cartes des 49ers à Mexico

MEXICO CITY (AP) – Alors que la dernière minute s’écoulait, le quart-arrière de San Francisco Jimmy Garoppolo s’est tourné vers la foule à l’Estadio Azteca, a levé les mains au-dessus de sa tête et a commencé à applaudir.

Il était clair que la foule de Mexico aimait les 49ers.

Jimmy G et les 49ers ont rendu cet amour – et un très bon football – tout de suite.

Garoppolo a lancé quatre passes de touché, dont deux à Brandon Aiyuk et George Kittle, et les 49ers ont remporté leur troisième match consécutif en battant les Cardinals de l’Arizona 38-10 lundi soir à Mexico.

“Toute l’ambiance ce soir, je n’ai jamais joué dans quelque chose comme ça”, a déclaré Garoppolo. “C’était électrique, les fans étaient fous, ils ont applaudi tout au long du match. Cela ressemblait à un match de football à certains moments, juste la passion qu’ils apportaient. C’était vraiment cool. J’adorerais le refaire.

C’était le cinquième match de saison régulière de la NFL joué à Mexico et le premier depuis 2019. Techniquement, un match à domicile des Cardinals, la foule festive et bruyante annoncée de 78 427 fans a fortement favorisé les 49ers, rugissant particulièrement fort lorsque Kittle et Deebo Samuel ont chacun marqué sur 39 -touchés de triage.

“Mec, j’adore San Francisco, mais si nous ne pouvons pas être là, j’adore être ici”, a déclaré l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan. “Cet endroit est génial. Ce fut l’une des expériences les plus cool auxquelles j’ai participé.

San Francisco (6-4) a remporté cinq de ses sept derniers matchs et est à égalité avec les Seahawks au sommet de la NFC West. Garoppolo a eu une autre performance efficace, complétant 20 des 29 passes pour 228 verges.

Ce fut un match serré pendant une grande partie de la première mi-temps, mais les 49ers se sont éloignés en seconde mi-temps, sautant devant 24-10 au début du troisième quart sur un jeu astucieux de bout en bout. Samuel a pris le terrain et a sprinté sur 39 verges, traversant la défense des Cardinals en se dirigeant vers la zone des buts.

“C’était vraiment l’une de ces nuits de type poison”, a déclaré Garoppolo. «Ils ont essayé de nous enlever la course, alors nous l’avons dépassée, puis vice versa. C’était une bonne nuit.”

Il a couronné un puissant lecteur de huit jeux à San Francisco qui comprenait sept jeux de course. Le deuxième touché d’Aiyuk de la nuit – celui-ci à 14 mètres – a mis les 49ers en avance 31-10 plus tard dans le troisième.

“J’espère que nous avons fait bonne impression”, a déclaré l’ailier défensif des 49ers Joey Bosa.

Les Cardinals (4-7) ont disputé leur deuxième match consécutif sans le quart-arrière du Pro Bowl Kyler Murray, aux prises avec une douleur aux ischio-jambiers. Le remplaçant Colt McCoy avait une fiche de 3-1 en départs au cours des deux dernières saisons – y compris une victoire contre les Rams la semaine dernière – mais n’a pas pu recréer la même magie au Mexique.

McCoy a terminé 24 de ses 34 passes pour 218 verges et une interception. Les 49ers l’ont frappé durement à plusieurs reprises, se connectant pour trois sacs.

“C’est juste dommage que nous n’ayons pas trouvé le moyen de gagner ce match”, a déclaré McCoy. «Mais San Francisco a joué dur. C’est une bonne équipe de football et nous n’avons tout simplement pas fait assez de jeux. Mais pour le public, pour l’ambiance, pouvoir jouer au niveau international à Mexico, j’ai pensé que c’était fantastique.

Les 49ers ont pris un 17-10 à la mi-temps après que Robbie Gould se soit connecté sur un panier de 39 verges avec 43 secondes à jouer au deuxième quart. Cela a couronné une première mi-temps de va-et-vient qui a vu les équipes gagner des quantités de métrage presque identiques: les 49ers avaient un avantage de 186-185.

Les Cardinals ont pris les devants 3-0 au milieu du premier quart sur le placement de 40 verges de Matt Prater alors que les deux équipes ont fait face à une pluie constante qui a commencé vers le coup d’envoi et s’est poursuivie pendant une grande partie de la première mi-temps.

Les 49ers ont répondu au début de la seconde lorsque Garoppolo a frappé Aiyuk au milieu pour un touché de 7 verges, plafonnant un entraînement de neuf jeux et 82 verges. San Francisco a intercepté McCoy lors de l’entraînement qui a suivi après qu’une passe a rebondi sur la main de James Conner et a été arrachée en l’air par Jimmie Ward.

San Francisco a capitalisé trois jeux plus tard lorsque Garoppolo a échappé à la pression et a lancé une passe à Kittle, qui a lancé deux défenseurs de l’Arizona, puis s’est dirigé vers la zone des buts pour un touché de 39 verges et une avance de 14-3.

Le caverneux Estadio Azteca – qui abrite deux des meilleures équipes de football du Mexique – se trouve à une altitude d’environ 7 200 pieds, ce qui est beaucoup plus élevé que San Francisco et Phoenix. Les 49ers ont choisi de s’entraîner en altitude cette semaine dans le Colorado, tandis que les Cardinals ont décidé de rester dans leur centre d’entraînement à domicile à Tempe, en Arizona.

La défense de l’Arizona a semblé gazée en seconde période, ratant plusieurs plaqués alors que le match devenait lentement incontrôlable.

“C’était une très bonne équipe”, a déclaré l’entraîneur des Cardinals, Kliff Kingsbury. « Nous savions que nous devions jouer aussi bien que nous l’avons fait toute l’année. Et je pensais qu’ils jouaient vraiment physiquement dans cette seconde mi-temps et ont trouvé un moyen de faire des jeux.

DE RETOUR AU MEXIQUE

Les équipes se sont rencontrées à Mexico un peu plus de 17 ans après avoir disputé le premier match de saison régulière de la NFL disputé dans un pays autre que les États-Unis. Les Cardinals ont battu les 49ers 31-14 le 3 octobre 2005, devant 103 467 fans. . La capacité du stade a été réduite depuis lors pour les matchs de la NFL.

Il y a eu trois autres matchs de saison régulière disputés au Mexique avant lundi – tous à l’Estadio Azteca. Les Raiders ont battu les Texans 27-20 en 2016, les Patriots ont battu les Raiders 33-8 en 2017 et les Chiefs ont battu les Chargers 24-17 en 2019.

BLESSURES

49ers : DE Arik Armstead (pied/cheville) a été répertorié comme inactif.

Cardinals : En plus de Murray, les Cardinals avaient trois autres partants répertoriés comme inactifs, dont CB Byron Murphy Jr. (arrière), OT DJ Humphries (arrière) et TE Zach Ertz (genou). Ertz est absent pour la saison. … WR Rondale Moore (aine) est parti au premier quart et n’est pas revenu.

SUIVANT

49ers : accueillez les Saints dimanche.

Cardinaux: voyagez pour affronter les Chargers dimanche.

David Brandt, l’Associated Press