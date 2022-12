Garnir les avoirs du parc – Shaw Local

Pour l’éditeur:

En lisant les décisions budgétaires des commissaires du comté, il m’a semblé inhabituel que le budget de la réserve forestière atteigne le tiers de celui du comté – 9,6 millions de dollars, le comté 28,3 millions de dollars. (Kendall County Record, numéro du 23 novembre). Dans une population de 150 000 comtés, cela représente 60 $ par habitant. Le comté de Cook dépense 141 millions de dollars (le double de l’année dernière) pour environ 30 dollars par habitant. Le comté de Cook compte 70 000 acres qui coûtent aux contribuables 2 000 $ par acre et par an.

Nous avons Silver Springs State Park, l’accès à d’autres parcs et terrains de camping du comté. Quelle part de la réserve « forestière » était à l’origine un pâturage pour les buffles ou offre des services équestres/événementiels en concurrence avec des prestataires privés ?

Je soupçonne que plus que le parc Minkler Road a été créé pour bloquer le développement qui pourrait nuire aux logements existants. Voyons-nous des foules de gens se presser dans ces lieux, même les week-ends d’été ? Et la sécurité dans nos parcs tranquilles est une préoccupation. Les cyclistes sont plus en sécurité sur les routes.

Peut-être que nos commissaires pourraient réduire les avoirs du parc – l’ancien terrain de camping des scouts de Fox Road pourrait être un développement majeur. Que pourrait-on faire pour aider les sans-abri avec un tel produit ? En tant que terres agricoles, la superficie du parc fournira environ 1 000 $ de revenu net au lieu de plusieurs milliers de coûts nets pour les résidents du comté.

Alphonse I. Johnson

Lisbonne