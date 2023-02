Garmin Vivomove Trend lancé avec une esthétique analogique et une intelligence moderne

Garmin a lancé sa montre Vivomove Trend qui combine le style d’une montre analogique traditionnelle avec le suivi et la notification de la santé et les fonctionnalités NFC des smartwatches. Garmin Vivomove Trend propose un boîtier en polymère renforcé de fibres de 40 mm avec une lunette en acier inoxydable. Vous trouverez des cadrans analogiques traditionnels qui indiquent l’heure, mais il y a aussi un écran LCD monochrome d’une résolution de 254 x 346 pixels caché derrière.

Vivomove Trend peut gérer les notifications de votre téléphone iPhone ou Android couplé, y compris la possibilité de répondre aux SMS sur ce dernier. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la santé que l’on trouve sur les montres intelligentes modernes, notamment la fréquence cardiaque, la SpO2, le suivi du sommeil et du stress. La montre peut également suivre vos entraînements et dispose même de Garmin Pay pour les paiements sans contact et les cartes de transport en commun.

La durée de vie de la batterie en mode smartwatch est évaluée à 5 jours tandis que le mode montre standard est de 6 jours. La montre utilise un chargeur à clip exclusif qui s’enclenche sur vos blocs de charge sans fil Qi habituels. La montre est également classée 5 ATM, ce qui signifie que vous pouvez l’emporter pour nager à la piscine.







Garmin Vivomore Trend dans toutes ses couleurs

Garmin Vivomove Trend est disponible dans les couleurs Cream Gold et French Grey, Peach Gold et Ivory, Slate et Black, et Silver et Mist Grey. La vente au détail est fixée à 269 $ / 279 £ / 330 € et vous pouvez déjà passer vos commandes auprès de Garmin site officiel.