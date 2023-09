Garmin vivoactive 5 annoncé avec écran AMOLED, NFC et autonomie de 11 jours

Garmin a annoncé son dernier vivoactive 5, doté d’un design léger avec une lunette en aluminium anodisé et du même suivi d’activité haut de gamme pour lequel Garmin est connu. Vivoactive 5 dispose d’un écran tactile AMOLED de 1,2 pouces avec une résolution de 390 x 390 px et d’une protection Corning Gorilla Glass 3. La montre ne pèse que 23 grammes et est étanche à 5 ATM.

Le dernier membre vivoactive peut suivre votre fréquence cardiaque, votre oxygène dans le sang, votre stress et votre sommeil. Le suivi du sommeil s’accompagne d’informations personnalisées sur le sommeil et d’un suivi des siestes. La montre prend en charge plus de 30 applications de suivi sportif avec GPS intégré. Vivoactive 5 suit également la progression de vos exercices et suggère des temps de récupération après les entraînements et les séances de méditation guidées













Garmin vivoactive 5 est disponible en quatre couleurs

Garmin a ajouté une batterie corporelle qui suit vos niveaux d’énergie sur la base de rapports résumés qui prennent en compte les données de stress, de charge d’exercice et de récupération. Il existe un récepteur NFC prenant en charge Garmin Pay et vous pouvez le coupler avec des appareils iOS et Android.

Vous disposez de 4 Go de mémoire intégrée qui peut être utilisée pour stocker de la musique de Spotify, Amazon Music et Deezer. La montre prend en charge la gestion des notifications et vous pouvez également saisir des messages à l’écran si vous êtes associé à un appareil Android. Vous pouvez également télécharger des cadrans et des applications supplémentaires depuis la boutique Garmin Connect IQ. La durée de vie de la batterie en mode montre intelligente est estimée à 11 jours maximum.

Garmin vivoactive 5 est disponible en noir, blanc, orchidée et bleu marine. Le prix est fixé à 300 $/300 €/260 £ et est disponible auprès de Garmin et des détaillants partenaires.

