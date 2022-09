Garmin Venu Sq 2 Hands-On : Cette montre a une autonomie épique

La nouvelle Garmin Venu Sq 2 se démarque de la plupart des autres montres Garmin grâce à sa face carrée, mais elle possède toutes les mêmes fonctionnalités de suivi de la condition physique que ses cousines à face ronde. Une mise à jour du d’origine Venu Square, sorti en 2020, ce nouveau modèle bénéficie d’une autonomie encore meilleure qui peut durer près de deux semaines. Il a également un écran plus grand et plus lumineux. Mais le Venu Sq 2 commence maintenant à 249 $ (269,99 € ou 399 AU $) – c’est 50 $ de plus que le Venu Sq d’origine.

Je porte le Venu Sq 2 depuis plusieurs jours pour suivre les entraînements, dormir et recevoir des notifications de mon téléphone. Jusqu’à présent, c’est une expérience similaire à la Venu Sq d’origine, mais je préfère de loin le nouvel écran. Cette montre est compatible avec Android et iOS, contrairement à l’Apple Watch et à la Galaxy Watch, qui sont désormais compatibles iPhone et Android uniquement, respectivement.

Écran plus grand, meilleurs graphismes

Le Venu Sq 2 obtient un écran amélioré qui est non seulement plus grand, mais a une résolution plus élevée que le modèle de dernière génération. L’écran AMOLED de 1,41 pouces est superbe et il y a quelques nouveaux cadrans de montre qui capitalisent sur l’écran plus lumineux. Mon préféré jusqu’à présent est le visage des néons.

Le Venu Sq d’origine n’avait qu’un écran LCD de 1,3 pouces. En comparant les deux côte à côte, je peux certainement remarquer la différence de qualité d’écran. Certains des graphismes de l’interface ont également été remaniés pour ressembler davantage aux graphismes du Lieu 2 et Venu 2 Plus montres. La construction ressemble à la Venu Sq d’origine, qui était un peu plastifiée à mon goût, mais cela n’affecte pas les performances globales. J’apprécie les améliorations apportées au moteur de vibration sur la Venu Sq 2 : il a un retour plus fort que la montre d’origine, donc je ne manque plus de notifications.

Voici les autres nouveautés de la Venu Sq 2 :

Un score de sommeil

28 modes de suivi sportif contre 23 sur la Venu Sq d’origine

Une nouvelle application de sport HIIT avec des entraînements

Capteur de fréquence cardiaque amélioré

Plus de batterie et un prix plus élevé

L’autonomie de la batterie est également passée à 11 jours d’autonomie en mode smartwatch, ou 26 heures en mode GPS. C’est un coup de pouce significatif par rapport à la durée d’exécution de la Venu Sq d’origine qui était évaluée jusqu’à six jours ou 14 heures avec le GPS. Je n’ai pas encore porté la montre assez longtemps pour atteindre 11 jours d’utilisation continue, mais après quatre jours, la durée de vie de la batterie est prometteuse de 65 %.

Toutes les autres fonctionnalités que vous attendez d’une montre de fitness sont intégrées, y compris le suivi de l’oxygène sanguin, le suivi du sommeil et la batterie corporelle de Garmin. Il s’agit d’une mesure utile de votre état de préparation général à entreprendre un entraînement et de la façon dont votre corps récupère globalement. Le GPS est également intégré, vous n’avez donc pas besoin d’emporter votre téléphone avec vous pour suivre les informations d’itinéraire lors d’une promenade, d’une course ou d’une balade à vélo à l’extérieur.

Malheureusement, Garmin facture toujours une prime de 50 $ pour la version musicale, qui vous permet de stocker des chansons sur votre montre à partir de services tels que Spotify, Amazon Music, Deezer ou des chansons que vous possédez déjà. À 299 $ (299,99 € ou 499 AU $), la Venu Sq 2 Music Edition est dans le même stade que la Apple Watch SE et Montre Galaxy 5, qui commencent tous les deux à 279 $ – mais ces deux montres ont un stockage de musique intégré par défaut. Vous n’avez pas non plus de haut-parleur ou de microphone sur le Garmin Venu Sq 2, ce qui vous permet de prendre des appels rapides depuis votre poignet, de dicter des messages sur votre montre ou d’accéder à votre assistant vocal.

Je ferai plus de tests avec le Garmin Venu Sq 2 dans les prochains jours. Restez à l’écoute pour un examen complet bientôt.