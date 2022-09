Garmin Venu Sq 2 et Venu Sq 2 – Music Edition annoncés avec écran AMOLED et autonomie de 11 jours

Garmin a ajouté deux nouvelles montres intelligentes à sa série Venu, baptisées Venu Sq 2 et Venu Sq 2 – Music Edition. Ce sont essentiellement les mêmes montres, avec l’édition musicale ayant une connectivité Wi-Fi et un stockage intégré pour la lecture de musique hors ligne (stocke jusqu’à 500 chansons) via Spotify, Deezer et Amazon Music, permettant une “écoute sans téléphone” de la musique sur votre écouteurs sans fil.

Le reste des spécifications et fonctionnalités restent les mêmes sur la Venu Sq 2 et la Venu Sq 2 – Music Edition. Les deux smartwatches arborent des écrans tactiles couleur AMOLED toujours allumés de 1,41″ d’une résolution de 360 ​​x 320 pixels, avec l’objectif protégé par Gorilla Glass 3.

Les lunettes du duo Venu Sq 2 sont en aluminium anodisé, tandis que le boîtier est en polymère renforcé de fibres. Les deux montres pèsent 38 g chacune et sont livrées avec des bracelets en silicone de 20 mm. Ceux-ci sont interchangeables, vous pouvez donc personnaliser la montre à votre guise avec vos bracelets préférés de 20 mm.

Garmin n’a pas révélé la taille des batteries de la paire Venu Sq 2, mais la société affirme que les deux montres dureront jusqu’à 11 jours avec une charge complète en mode Smartwatch, et ce nombre passera à 12 lorsque le mode Battery Saver Smartwatch est activé. .

Cependant, vous n’obtiendrez que jusqu’à 26 heures d’endurance sur les deux montres en mode GNSS GPS uniquement et jusqu’à 20 heures en mode GNSS tous systèmes. Et si vous décidez d’écouter de la musique sur l’édition musicale, ce nombre passera de 20 heures à sept heures.

En ce qui concerne les fonctionnalités de santé et de remise en forme, les deux montres intelligentes sont équipées d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’une surveillance du niveau d’oxygène dans le sang et d’un suivi du sommeil. Ils peuvent également mesurer votre niveau de stress et prendre en charge le suivi du cycle menstruel des femmes.

Il existe également une fonction appelée Body Battery Energy Monitoring qui vous aide à déterminer les meilleurs moments d’activité et de repos pendant la journée, tandis que Fitness Age utilise votre âge chronologique, votre activité hebdomadaire vigoureuse, votre fréquence cardiaque au repos et votre pourcentage de graisse corporelle pour estimer si votre corps est plus jeune ou plus âgé que vous.

Les Venu Sq 2 et Sq 2 – Music Edition sont préchargées avec plus de 25 applications de sports d’intérieur et d’extérieur, y compris la marche, la course, le vélo, la natation en piscine, le HIIT et le tennis. Les utilisateurs ont également la possibilité de créer leurs propres entraînements à partir de plus de 1 600 exercices à l’aide de l’application Garmin Connect.

Les Venu Sq 2 et Sq 2 – Music Edition ont une résistance à l’eau de 5 ATM et fonctionnent avec les iPhones et les smartphones Android. Ils prennent en charge les paiements sans contact via Garmin Pay et sont livrés avec des notifications intelligentes pour les alertes par SMS, e-mail et autres applications. Les utilisateurs d’Android peuvent même répondre aux messages texte de la montre. De plus, les fonctions de sécurité et de suivi du duo Venu Sq 2 permettent aux utilisateurs d’envoyer un message avec leur emplacement en direct à des contacts présélectionnés lorsqu’ils sont associés au smartphone s’ils ont besoin d’aide.

Le Garmin Venu Sq 2 est au prix de 250 $ tandis que le Venu Sq 2 – Music Edition coûte 300 $. Le modèle régulier est disponible en gris/ardoise, blanc/or crème et menthe fraîche/menthe métallique, tandis que l’édition musicale est proposée en noir/ardoise, ivoire/or pêche et gris français/or crème.











Garmin Venu Square 2











Garmin Venu Sq 2 – Édition Musique

Les deux montres intelligentes sont livrées dans un seul boîtier de 40 mm et sont déjà disponibles à l’achat aux États-Unis via le site Web officiel de Garmin.

