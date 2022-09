Garmin Instinct 2 Solar Review : lumière de guidage

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Durée de vie de la batterie incroyable

Prise en charge complète du positionnement global

Suivi sportif étendu Les inconvénients Conception terne

Notifications primitives

Fil d’Ariane à moitié cuit Notre avis Le Garmin Instinct 2 Solar est une passerelle relativement abordable dans le monde des montres de sport et de fitness en plein air robustes, avec une autonomie incroyable et une longue liste de fonctionnalités.

Prix ​​lors de l’examen

449,99 $

443,45 $

Garmin est bien connu pour son équipement GPS d’extérieur autonome et ses excellentes montres de course, il n’est donc pas surprenant qu’il combine également avec succès les deux pour créer des montres GPS d’extérieur.

L’Instinct 2 Solar de la société est l’un des derniers et après avoir été à mon poignet pendant près de trois mois, je peux l’appeler un succès retentissant.

Je n’ai eu qu’à brancher le câble de charge deux fois pendant cette période grâce à la fonction de charge solaire qui, pendant les vacances en Grèce, maintenait pratiquement le niveau de la batterie grâce à une exposition au soleil toute la journée.

Même à l’abri des rayons du soleil à l’intérieur (et, soyons honnêtes, à l’extérieur au Royaume-Uni), la montre a une superbe longévité. C’est une excellente combinaison de fonction sur la forme, avec un écran monochrome pour économiser de l’énergie plutôt qu’un OLED ou un LCD drainant.

Sous l’écran de base se trouvent une multitude de fonctionnalités de suivi sportif et de plein air sur une montre qui coûte moins cher qu’une Apple Watch Series 8 dans un design qui plaira aux sportifs et aux amateurs de plein air.

À 449,99 $ / 389,99 £ / 449,99 €, c’est en fait parmi les montres les moins chères que vous pouvez acheter qui peuvent faire autant.

Concevoir et construire

Look utilitaire

Solidement construit

Affichage monochrome

L’Instinct 2 Solar dans la version noire que j’ai examinée est assez subtile malgré son look robuste et militaire. Il est également disponible en gris clair ou bleu foncé si vous voulez la fonction solaire, bien qu’il existe un arc-en-ciel d’options de couleur si vous n’obtenez pas la fonction solaire.

Henry Burrell / Fonderie

La lunette et le boîtier de la montre sont fabriqués à partir de polymère renforcé de fibres qui a pris un peu de mal à le porter tous les jours. Le boîtier a toujours l’air impeccable et grâce à une lèvre surélevée, l’écran en verre est exempt de rayures.

Cet écran utilise Corning Gorilla Glass (lire : durable) et couplé à la technologie d’affichage monochrome intelligente de mémoire en pixels (MIP) permet une configuration sans fioritures. Les écrans MIP ont une très faible consommation d’énergie, et celui-ci est également transflectif, ce qui signifie qu’il réfléchit la lumière et l’utilise pour éclairer l’écran. Cela signifie que la montre est facile à lire en plein soleil, contrairement aux smartphones et à la plupart des smartwatches.

J’ai remarqué une certaine usure des boucles de la sangle, principalement parce que mon poignet gauche repose sur mon bureau pendant que je tape sur mon clavier – ce n’est pas le moyen le plus extérieur de tester la durabilité d’une montre GPS, mais il convient de le noter.

Quand j’étais à l’extérieur, je ne me suis jamais inquiété de la construction robuste de l’Instinct 2 Solar. Il dispose de cinq boutons physiques faciles à appuyer mais qui ne dépassent pas très loin et sont donc un peu difficiles à appuyer avec précision avec des gants.

J’ai trouvé la montre extrêmement confortable malgré son encombrement. Il mesure 45 x 45 x 14,50 mm, il repose donc un peu sur le poignet et partage de nombreux traits de conception avec les produits G-Shock de Casio. À 53 g, c’est aussi un peu lourd pour une montre intelligente, mais personnellement, je préfère les montres audacieuses et volumineuses, donc cela ne m’a pas dérangé.

Garmin garantit que vous pouvez porter la chose pratiquement n’importe où avec une cote d’eau notable de 10 ATM (tout ce qui est basé sur l’eau jusqu’à 100 m, plongée sous-marine en bar). Pour le prix, c’est une conception extrêmement bien pensée et robuste.

Henry Burrell / Fonderie

Suivi de la condition physique et du sport

La montre est plus conçue comme une montre de trekking en plein air que comme une montre de coureur, mais elle peut être utilisée pour toutes sortes de suivi d’activité, y compris la course. Je l’ai utilisé pour enregistrer de nombreuses courses et j’ai trouvé que le suivi GPS intégré était extrêmement précis, capable d’enregistrer le rythme et la cadence sans effort. Garmin est réputé pour sa fiabilité sur ces fronts.

Je l’ai également utilisé au Royaume-Uni et en vacances pour suivre mes itinéraires de marche, et il y a une fonction de fil d’Ariane pratique qui supprime les points de cheminement au fur et à mesure que vous avancez afin que vous puissiez le suivre si vous vous éloignez du signal téléphonique ou ne pouvez pas appeler de cartes. . Pour votre tranquillité d’esprit, la montre peut également capter les systèmes de positionnement GLONASS et Galileo en plus du GPS pour vous assurer que vous pouvez toujours savoir où vous êtes.

Je me suis beaucoup amusé à rester dehors et à utiliser la montre pour enregistrer rapidement mes coordonnées globales, que vous pouvez enregistrer.

C’est un peu difficile à lire étant donné que l’affichage est monochrome, mais cela fonctionne, et c’est bien de savoir qu’il est là si vous vous perdez — vous devez juste vous rappeler de le mettre en marche en premier lieu, ce n’est pas automatique.

Le capteur de fréquence cardiaque sur le dessous de la montre est cohérent et à ce prix, vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit assez précis – bien que si vous voulez une assurance totale de précision avec la fréquence cardiaque, vous devriez toujours chercher à utiliser un produit de sangle de poitrine.

Henry Burrell / Fonderie

Mais j’adore le fait que Garmin me permette de définir une surveillance continue de la fréquence cardiaque une fois par seconde sans apparemment aucun effet sur la durée de vie de la batterie. En plus de ce capteur, il dispose également d’un altimètre barométrique, d’une boussole, d’un accéléromètre, d’un thermomètre et d’un moniteur de saturation en oxygène du sang pour un suivi et des lectures de haut niveau.

La marche, la randonnée et la natation en piscine sont les autres modes de suivi de base, mais vous pouvez utiliser les menus personnalisés de la montre pour ajouter vos entraînements spécifiques, qui vont des courses sur piste en salle au triathlon, en passant par le golf, le bloc ou la pêche. Il peut enregistrer automatiquement les répétitions dans la salle de sport et bien qu’il ne puisse pas détecter automatiquement l’entraînement, il peut automatiquement les mettre en pause s’il détecte que vous faites une pause.

La plupart des modes suivront simplement votre fréquence cardiaque, mais leur sélection permet de visualiser l’effort d’activité spécifique dans l’application Garmin Connect, qui fonctionne avec les téléphones iPhone ou Android.

Si vous portez la montre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle peut également enregistrer votre stress et vos habitudes de sommeil. Cela est possible en raison de la durée de vie exceptionnelle de la batterie, mais j’ai trouvé la montre trop volumineuse pour être portée la nuit.

Un mode expédition peut être utilisé pour enregistrer une activité de plusieurs jours en désactivant tous les capteurs et accessoires pour tirer le meilleur parti de la batterie. Il enregistre un point de trace une fois par heure, pour cartographier complètement votre chemin. Ce mode promet 32 ​​jours d’utilisation du GPS, avec au moins 3 heures de soleil.

Une pléthore d’autres fonctionnalités sont également intégrées avec des alertes de fréquence cardiaque anormale, le calcul de l’âge de la condition physique, le suivi du cycle, le suivi de l’hydratation et des suggestions d’entraînement au poignet. Entièrement fonctionnel est un euphémisme (liste complète des fonctionnalités ici), et il peut tout réaliser avec seulement 32 Mo de mémoire embarquée. Cela m’a fait remettre en question l’existence de montres intelligentes à autonomie d’une journée avec des écrans couleur et des fonctionnalités distrayantes.

Henry Burrell / Fonderie

Caractéristiques de la montre intelligente

Application un peu déroutante

Notifications boguées

L’une des meilleures choses à propos de l’Instinct 2 Solar est qu’il peut vous envoyer des notifications de votre smartphone, vous tenir au courant de vos entraînements, de votre stress et d’autres mesures – ou vous pouvez le rendre entièrement silencieux et rester à l’écart.

C’est souvent rare pour les montres connectées, qui sont généralement conçues pour capter notre attention pour nous faire sortir nos téléphones et passer du temps sur des applications.

Bien que vous puissiez recevoir des notifications sur le Garmin, je les ai désactivées car elles sont assez rudimentaires et vous ne pouvez répondre à rien ni agir sur un iPhone, mais vous pouvez le faire sur Android. Cependant, je laissais parfois la notification d’appel téléphonique activée, et les fonctions de recherche de mon téléphone ou de recherche de ma montre étaient pratiques.

Il existe un support international pour les paiements NFC utilisant la montre, mais aucune de mes deux banques n’était prise en charge au Royaume-Uni, donc je n’ai pas pu tester cela. Vous pouvez contrôler votre musique ou votre application audio depuis la montre, mais vous ne pouvez pas y charger de pistes – et il n’y a pas d’applications tierces sur ce système d’exploitation.

Henry Burrell / Fonderie

Vous pouvez également choisir parmi quelques cadrans de montre différents. J’aime les statistiques lourdes, et j’ai pu jeter un coup d’œil sur ma fréquence cardiaque, le graphique de la fréquence cardiaque pour la journée, la date, les jours de batterie, la météo et la température, ainsi que le lever et le coucher du soleil – ainsi que l’heure, de cours.

Un inconvénient de la personnalisation de la montre et de l’obtention d’informations à partir de vos données est que l’application Garmin Connect est difficile à naviguer et a une courbe d’apprentissage abrupte. Tout y est, mais vous devez souvent parcourir plusieurs couches de menus pour trouver le paramètre qui vous dérange.

Par exemple, la montre m’a bipé après avoir parcouru chaque kilomètre d’une course avec mon temps pour ce kilomètre – oui s’il vous plaît. Mais dans l’application, cela m’a montré mes temps de course en miles. Il m’a fallu une éternité pour trouver le réglage pour le changer.

La plupart des fonctionnalités de la smartwatch sur l’Instinct 2 Solar sont agréables à avoir et sont mieux considérées comme des choses que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez, mais ne sont pas l’expérience de base et ne sont pas les principales raisons pour lesquelles vous devriez chercher à acheter. une. Il excelle dans le suivi, et une autre chose.

Autonomie et charge de la batterie

Une longévité folle

L’énergie solaire fait le plein

Modes d’économie de batterie (!)

Cette chose est la durée de vie de la batterie. J’ai testé spécifiquement le modèle solaire, qui a des panneaux intégrés derrière l’écran pour absorber l’énergie des rayons du soleil afin que vous n’ayez pas à recharger votre montre avec le câble fourni si souvent.

En trois mois, je n’ai eu à le brancher que trois fois. Mon travail de bureau à l’intérieur signifiait que c’était probablement plus que ce que vous auriez à faire pendant cette période si vous travaillez à l’extérieur ou dans un pays très ensoleillé.

En Grèce, sous un soleil brûlant de 30 degrés centigrades, le niveau de la batterie est resté à peu près constant, n’a baissé qu’un jour ou deux (car le compteur enregistre les jours restants plutôt qu’un pourcentage, telle est la longue durée de vie de la batterie). De retour dans le morne Royaume-Uni, il s’est un peu épuisé. Vous avez besoin d’au moins 3 à 4 heures d’exposition directe à la lumière du soleil pour qu’elle puisse acquérir une énergie solaire notable.

Même sans soleil, une charge complète durera environ 30 jours, mais ce sera moins si vous utilisez le GPS tous les jours. Avec le soleil, le chiffre peut s’étendre sur plusieurs jours de plus. Un mode économiseur de batterie promet jusqu’à 65.

Brancher le câble propriétaire-USB-A dans la montre prend environ une heure pour le recharger. J’ai fait plusieurs voyages sans même emporter le câble avec moi.

Henry Burrell / Fonderie

Prix ​​& disponibilité

Le Garmin Instinct 2 Solar coûte 449,99 $ / 389,99 £ / 449,99 € pour le modèle avec 45 mm que j’ai testé.

Il s’agit d’un prix compétitif pour l’ensemble de fonctionnalités qui s’adresse directement aux personnes à l’extérieur qui pourraient vouloir quelque chose d’un peu plus capable qu’une Apple Watch, et avec un solide mois d’autonomie de la batterie.

Elle n’a peut-être pas d’écran couleur, mais cette montre contient la plupart des choses que l’Apple Watch Ultra peut faire pour environ la moitié du prix.

Vous pouvez l’acheter aux États-Unis directement auprès de Garmin ou de Amazone ou REI.

Au Royaume-Uni, vous pouvez l’obtenir auprès de Garmin et Amazone. Il est également en vente en Europe par, vous l’avez deviné, Garmin et Amazon.

Un modèle plus petit de 40 mm, appelé Instinct 2S Solar, coûte le même prix mais je ne l’ai pas testé. Si vous voulez dépenser moins, ne voulez que le suivi de la condition physique et n’avez pas besoin de l’énergie solaire, je recommanderais plutôt le Polar Pacer.

Verdict

La Garmin Instinct 2 Solar peut sembler simple, mais c’est une montre de fitness et de plein air assez extraordinaire. Il contient une liste de fonctionnalités de plusieurs kilomètres qui plairont à tous ceux qui recherchent une montre capable de bien suivre plusieurs activités grâce à un logiciel intelligent au poignet et basé sur des applications, une tonne de capteurs précis et une des meilleures autonomie de la batterie Je n’ai jamais vu sur un portable.

Avoir la recharge solaire intégrée dans une montre qui coûte moins de 500 $ / 500 £ est un vol à la lumière du jour, et Garmin a bien fait d’intégrer autant de technologie dans une montre qui pourrait être confondue avec l’un des modèles G-Shock les plus subtils. Cela dit, pour le prix, cela reste un produit d’entrée de gamme de chez Garmin et certains pourraient voir l’écran monochrome comme un déclassement, mais en réalité, sa faible consommation électrique est l’arme secrète de la montre.

