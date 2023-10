Garmin étend l’application ECG à quatre montres supplémentaires aux États-Unis

Garmin a annoncé son Application ECG est désormais compatible avec ses montres intelligentes Epix Pro, Fenix ​​7 Pro, Venu 3 et Tactix 7 aux États-Unis. Les utilisateurs pourront effectuer des lectures d’électrocardiogramme à partir de leurs montres prises en charge avec des enregistrements de données de rythme cardiaque et vérifier les signes de fibrillation auriculaire (AFib) et de rythme sinusal. Les lectures ECG seront disponibles directement sur les montres Garmin prises en charge ainsi que sur l’application pour smartphone Garmin Connect et pourront être exportées sous forme de fichiers PDF.

Les utilisateurs devront mettre à jour leur application Garmin Connect vers la dernière version avant de configurer la fonction ECG à partir du menu Paramètres de leur application téléphonique. Garmin affirme que les lectures ECG de ses montres sont comparables en précision à celles des appareils d’électrocardiogramme à une seule dérivation. L’application ECG de Garmin est actuellement disponible aux États-Unis, à Hong Kong et au Vietnam.

