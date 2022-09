Garmin Enduro 2 Hands-On : 1 100 $ montre athlétique avec saphir, 30 jours d’autonomie

Garmin fabrique certains des meilleurs appareils portables de fitness pour les athlètes professionnels, même si certains d’entre eux sont extrêmement chers. L’Enduro 2 à 1 100 $ (environ 950 £ ou 1 610 AU $) est chère pour une montre intelligente, mais c’est parce qu’elle est conçue pour les athlètes d’endurance, pas pour le genre de personne qui obtiendrait généralement un Fitbit ou une Apple Watch. Je ne suis pas exactement dans le groupe démographique cible de cette montre – qui, encore une fois, pour être clair, est composée d’athlètes d’endurance, de coureurs de haut niveau et de cyclistes de fond – mais j’étais curieux de voir comment cela pourrait fonctionner pour un usage quotidien .

L’Enduro 2 vous en donne beaucoup pour votre argent, offrant une autonomie annoncée de 34 jours en mode smartwatch et une charge solaire via un panneau enroulé autour de l’écran tactile de 1,4 pouces. Cet écran est surmonté d’une lentille en saphir, ce qui est une belle touche.

Vous pouvez naviguer sur la montre à l’aide de l’écran tactile par défaut, mais vous pouvez également désactiver les fonctions tactiles et naviguer à l’aide de la disposition Garmin à cinq boutons plus tactile, ce qui est exactement ce que j’ai fait. La lentille en saphir sur le dessus de l’écran améliore la durabilité globale de la montre, ce qui devrait l’empêcher de se rayer ou de se casser lorsque vous êtes sur les sentiers, que vous escaladez des rochers ou que vous passez votre journée. J’ai rayé beaucoup de smartwatches dans le passé, y compris mon Montre Apple et Précurseur Garmin quelques jours seulement après l’avoir reçu. Jusqu’à présent, je n’ai pas encore remarqué de rayures sur l’écran, même après l’avoir porté en faisant des travaux de jardinage et en étalant de nouvelles roches chez moi.

Garmin comprend à la fois un bracelet en nylon UltraFit et un bracelet de montre Quick Fit en silicone plus traditionnel dans la boîte. J’ai trouvé les deux confortables, mais je préfère définitivement la bande en silicone lorsque je suis actif car elle est un peu plus sûre que le velcro de la bande en nylon. Vous pouvez utiliser n’importe quel bracelet de montre de 26 mm avec lui et Garmin vend un tas d’options intéressantes que vous pouvez utiliser pour personnaliser l’apparence de la montre.

La batterie est une bête absolue, et je ne sais pas si je pourrai jamais la vider complètement. Depuis cinq jours, il est indiqué qu’il me reste toujours la même quantité de batterie, ce qui est impressionnant. Je l’utilise comme smartwatch, ce qui signifie que les notifications sont activées, mais pas pour toutes les applications de mon iPhone.

En plus de recevoir des notifications sur mon poignet, j’ai utilisé la montre pour vérifier la météo, suivre mes promenades ou mes courses quotidiennes, surveiller ma fréquence cardiaque toute la journée et suivre mon sommeil. Je ne l’enlève jamais. Vous pouvez désactiver certaines fonctionnalités de la montre pour augmenter la durée de vie de la batterie, mais je n’ai pas eu à le faire.

Le panneau solaire intégré aide à recharger la batterie lorsque vous êtes à l’extérieur, et j’ai remarqué qu’il semble aider même lorsque vous faites des choses de base à l’extérieur.

Si vous faites régulièrement de longues courses ou que vous assistez à des événements nocturnes et que vous avez besoin de quelque chose sur lequel vous pouvez compter pour durer aussi longtemps que vous le pouvez, l’Enduro 2 est absolument la meilleure montre Garmin pour cela.

Jared Di Pane / Crumpe



L’Enduro 2 contient un certain nombre de fonctionnalités souhaitables, bien qu’elles ne soient pas toutes uniques à ce modèle. Il est équipé d’une lampe de poche LED lumineuse à l’avant, qui peut vous aider à vous guider sur ces sentiers sombres lors de vos courses d’endurance précoces et tardives. La lumière est réglable et est deux fois plus lumineuse que celle trouvée sur la Fenix ​​7X. La montre est également préchargée avec TopoActif et des cartes de ski, il dispose d’un GNSS multibande avec SatIQ pour une précision de positionnement améliorée et plus encore. Ces fonctionnalités permettent à la montre d’afficher des cartes précises pendant que vous faites de la randonnée, du ski et d’autres activités de plein air.

Pour les professionnels qui l’utilisent lors de grandes courses, il existe de nouvelles fonctionnalités, notamment un rythme ajusté en fonction de la pente, qui vous aide à vous rythmer sur des conditions de terrain variables. Il existe également un prédicteur visuel de course pour vous aider à voir comment se déroule votre entraînement et un minuteur de repos automatique qui peut enregistrer vos pauses ou le temps passé à un poste de ravitaillement pendant votre événement.

L’Enduro 2 a d’abord été conçu comme un tracker d’activité et un compagnon d’entraînement, avec certaines fonctionnalités de smartwatch. Vous pouvez le coupler avec un iPhone, mais vous ne pouvez pas vraiment interagir avec les notifications ou répondre aux messages entrants comme vous le pouvez sur le Montre Apple. Si vous êtes un utilisateur Android, vous pourrez répondre aux messages avec une liste prédéfinie de réponses rapides. Il n’y a pas de microphone, vous ne pouvez donc pas répondre aux appels et il n’y a pas d’option cellulaire, ce qui vous permettrait de laisser votre téléphone derrière vous et de toujours recevoir toutes vos notifications.

Pendant le temps que j’ai passé avec l’Enduro 2, j’ai aimé l’utiliser, mais je sais que c’est totalement exagéré pour mes besoins. Il est également difficile d’imaginer que 1 100 $ vaille la peine pour une montre intelligente – à ce niveau, il s’agit davantage d’un investissement pour les athlètes de niveau professionnel qui pourraient profiter de ses fonctionnalités avancées.

Cela dit, si vous pouviez tirer le meilleur parti de cette montre intelligente, c’est facilement l’une des montres les meilleures et les plus riches en fonctionnalités de Garmin à l’heure actuelle. Et si vous cherchez quelque chose qui n’est pas aussi cher et offre des fonctionnalités similaires, assurez-vous de consulter le aussi bien que . Si vous souhaitez comparer davantage de produits Garmin, vous pouvez pour voir quelle montre vous convient le mieux.