Garmin Enduro 2 annoncée comme la smartwatch phare pour les athlètes d’endurance

Les coureurs professionnels et les athlètes d’endurance comptent souvent sur les produits Garmin pour leur entraînement et leurs compétitions et le Garmin Enduro 2 est la dernière offre haut de gamme de la marque. La montre apporte une charge solaire, une autonomie de 150 heures avec GPS activé et un prix de 1 100 $.







Instantané Garmin Enduro 2

Enduro 2 est doté d’un boîtier en polymère renforcé de fibres avec un couvercle arrière en titane et une lunette en titane. L’écran tactile couleur AMOLED de 1,4 pouces offre une résolution de 280 x 280 px et est recouvert de verre saphir pour une durabilité accrue. Enduro 2 est livré avec une bande de boucle de sport en nylon, bien qu’il soit également compatible avec les bandes en silicone de Garmin. Il y a une connectivité Wi-Fi, Bluetooth et ANT+ à bord.

La montre est une mémoire intégrée de 32 Go résistante à l’eau de 10 ATM qui peut stocker jusqu’à 2 000 chansons. Il y a même une lampe de poche LED pour l’entraînement nocturne.

Enduro 2 apporte la fréquence cardiaque (capteur de fréquence cardiaque Garmin Elevate v4), la SpO2, la surveillance du sommeil et du stress ainsi qu’une pléthore de fonctionnalités de suivi de la condition physique, notamment un prédicteur visuel de la course, des cartes topographiques, un rythme ajusté, la dynamique de course et plus encore.

















Garmin affirme que la durée de vie de la batterie en mode smartwatch uniquement est évaluée à 46 jours, ce qui tient compte du panneau de charge solaire de l’Enduro 2. Le mode économiseur de batterie prolonge ces valeurs jusqu’à 550 jours. La montre est livrée avec GNSS multibande avec SatIQ – une fonctionnalité utile qui sélectionne uniquement le signal GPS le plus économe en énergie dans le but de prolonger la durée de vie de la batterie. La montre prend également en charge Garmin Pay.

Le prix est fixé à 1 100 $ et la montre est déjà disponible sur le site Web de Garmin.

