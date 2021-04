Garmin a dévoilé la deuxième génération de la smartwatch Venu, qui était la première avec un écran AMOLED. Les nouveaux modèles sont disponibles en deux tailles, le Garmin Venu 2 mesure 45 mm de diamètre et contient un écran de 1,3 ”, le Venu 2S est de 40 mm avec un écran de 1,1”. Ils ont une résolution de 416 x 416 px ou 360 x 360 px, respectivement, et un mode toujours activé en option.

Les écrans sont protégés par Gorilla Glass 3, la lunette autour du verre est en acier inoxydable et le corps de la montre est en polymère renforcé de fibres. Comme auparavant, les montres Venu ont une résistance à l’eau de 5 ATM (la natation en piscine est prise en charge).

La grande mise à niveau de cette génération est la batterie – c’est le double de ce que les anciens modèles pouvaient réaliser. La version 45 mm peut durer jusqu’à 11 jours en mode smartwatch, la version 40 mm peut durer 10 jours. L’original était disponible dans une seule taille de 43 mm et ne pouvait gérer que 5 jours sur une seule charge.

Un argument de vente clé de la ligne Venu est le suivi GPS et l’endurance de celui-ci a également augmenté – jusqu’à 8/7 heures sur le Venu 2, contre 6 heures sur le modèle d’origine (et c’est avec la musique). La charge est rapide aussi, 10 minutes ajoutent 1 jour de mode smartphone ou 1 heure de suivi GPS.

Notez qu’en plus du GPS, GLONASS et Galileo sont également pris en charge, il y a une boussole à bord ainsi qu’un altimètre barométrique. De plus, Venu 2 duo est le premier à être équipé du nouveau capteur de fréquence cardiaque optique Elevate V4.

Un nouveau mode d’exercice majeur est l’entraînement par intervalles à haute intensité (aka HIIT). Cela inclut la prise en charge de TABATA, AMOM, AMRAP et des variantes – vous pouvez en savoir plus sur ces ici. La randonnée, l’escalade en salle et le bloc sont également nouveaux.



Score de sommeil • Aperçu de la santé • Hydratation • HIIT

D’autres améliorations à noter sont le suivi du sommeil plus avancé qui calcule un score de sommeil basé sur la fréquence cardiaque, la respiration, l’oxygène sanguin et le stress. Les stades légers, profonds et REM sont toujours suivis. Le nouvel instantané de santé enregistre une session de 2 minutes pour vous donner une lecture instantanée de votre état de santé, y compris des choses comme la variabilité de la fréquence cardiaque.

Les fonctionnalités reportées de l’original sont le suivi de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire 24/7, la surveillance de la saturation en oxygène du sang, le suivi du stress, ainsi que les caractéristiques d’hydratation et de santé des femmes.







Bracelets à dégagement rapide (22 mm et 18 mm) • Cadrans de montre, applications et plus téléchargeables

En ce qui concerne les fonctionnalités de la montre intelligente, vous recevrez des messages texte de votre téléphone (les propriétaires d’Android peuvent même répondre à partir de la montre), des rappels de calendrier, des informations météorologiques et plus encore. Vous pouvez télécharger des cadrans de montre, des widgets et des applications à partir de Connect IQ. Garmin Pay est à bord pour que vous puissiez sortir sans portefeuille ni même téléphone.

En parlant de cela, les nouvelles montres peuvent stocker jusqu’à 650 chansons (contre 500 sur l’original) de Spotify, Amazon ou Deezer. En gigaoctets, c’est 7 Go, contre 3 Go (environ). Et si vous avez votre téléphone avec vous, il y a des commandes de musique sur la montre.



Plus de stockage pour les chansons • Messagerie texte • Garmin Pay • Personnalisation à partir de Connect IQ

Les Garmin Venu 2 et Venu 2S sont disponibles dès maintenant, au prix de 400 $ / 400 € (oui, les deux coûtent le même prix). Vous pouvez les trouver sur garmin.com.

La source | Passant par