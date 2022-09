Garmin dévoile inReach Messenger : un appareil à 300 $ pour envoyer des SMS par satellite

Les smartphones qui envoient des messages par satellite ont été un sujet brûlant ces derniers temps après les annonces de T-Mobile/SpaceX et Apple. Cependant, c’est une fonction proposée par Garmin depuis des années, mais avec du matériel externe. Les Garmin inReach Mini et Mini 2 étaient des options compactes populaires, maintenant la société en a sorti une nouvelle – le Garmin inReach Messenger.

Contrairement à la série iPhone 14, vous pouvez utiliser la messagerie par satellite pour les discussions textuelles générales et pas seulement les urgences. Et vous n’avez pas besoin de le diriger manuellement vers un satellite. Mais vous avez besoin d’un abonnement et la plupart d’entre eux sont livrés avec un nombre limité de SMS – seulement 10 avec le forfait de base de 15 $/mois, chaque message après cela coûte 0,50 $. Cela nécessite plus d’explications, mais nous y reviendrons.

















Le nouveau Garmin inReach Messenger

La chose la plus intéressante révélée aujourd’hui est peut-être l’application compagnon Garmin Messenger. Il s’agit d’une application de chat générale qui envoie des messages via Wi-Fi ou des données cellulaires lorsque celles-ci sont disponibles et via satellite lorsque vous êtes dans la nature. L’application basculera automatiquement entre la meilleure méthode, vous n’avez donc pas à vous soucier de vérifier la connectivité en premier (les messages via Wi-Fi et cellulaire sont gratuits, bien sûr).

Votre téléphone doit être connecté à l’appareil inReach Messenger pour envoyer et recevoir des SMS par satellite. Cependant, vous pouvez créer des discussions individuelles et de groupe pour rester en contact avec vos amis et votre famille même s’ils n’ont pas d’appareil personnel. Ils auront besoin d’une connexion Internet, bien sûr, mais l’application est un excellent moyen de les rassurer. que tout se passe bien. Les appareils inReach précédents pouvaient envoyer des SMS, des e-mails et même des Tweets, mais cette application devrait offrir une expérience utilisateur plus simple.













La nouvelle application Garmin Messenger peut envoyer un message de n’importe où dans le monde

Et si les choses tournent mal, le Messenger dispose d’un bouton SOS qui vous mettra en contact avec le Centre international de coordination des interventions d’urgence (IERCC) de Garmin, qui est doté d’un personnel 24h/24 et 7j/7 et entrera en contact avec les services de secours près de chez vous.

Le inReach Messenger est conçu pour les longues randonnées avec une autonomie de batterie allant jusqu’à 28 jours dans les paramètres par défaut. Cela inclut l’envoi d’un rapport de localisation toutes les 10 minutes, afin que vos proches puissent garder un œil sur vos progrès (et que les services d’urgence puissent vous trouver). Le Messenger est classé IPX7, ce qui signifie qu’il peut survivre à une immersion de 30 minutes dans 1 mètre d’eau.

L’appareil lui-même est assez simple et dispose d’un petit écran – suffisant pour afficher les messages entrants et vous guider sur votre chemin si vous devez revenir sur vos pas. Cependant, il est principalement destiné à être utilisé avec un smartphone et d’autres appareils Garmin : appareils portables, équipements marins et aéronautiques ainsi que les appareils portables Garmin.

Le Garmin inReach Messenger est disponible dès maintenant pour 300 $ chez garmin.comce qui en fait une option moins chère que le inReach Mini 2 à 400 $. Et il a également une meilleure autonomie de la batterie, le mini ne dure que 14 jours avec des rapports de localisation de 10 minutes.

Vous trouverez ci-dessous les prix des forfaits mensuels. Vous pouvez facilement vous abonner et annuler chaque mois, mais vous pouvez obtenir une réduction si vous payez pour une année complète (par exemple, la sécurité tombe à 12 $/mois avec un abonnement de 12 mois). De plus, des activations SOS illimitées sont disponibles avec chaque plan, donc même le plan de base fera l’affaire si tout ce que vous voulez, c’est la tranquillité d’esprit. Avec chaque abonnement, vous pouvez également envoyer gratuitement des messages prédéfinis illimités (par exemple “Je suis arrivé”, “Je rentre chez moi”, etc.), seuls les textes de forme libre comptent pour l’allocation mensuelle.

Forfait (mensuel)

Sécurité 15 $/mois 10 messages 0,50 $ après cela

des loisirs 35 $/mois 40 messages 0,50 $ après cela

expédition 65 $/mois Illimité –





A noter que Garmin utilise le réseau satellite Iridium (vous pouvez en savoir plus sur sa couverture ici). Outre la messagerie, le réseau peut également fournir des prévisions météorologiques, mais celles-ci coûtent de l’argent, en particulier celles plus détaillées destinées aux marins.

Si vous avez déjà un inReach Mini ou un appareil Garmin similaire avec des capacités de messagerie par satellite, la société travaille sur l’ajout de la prise en charge de certains d’entre eux dans l’application compagnon Messenger, bien qu’elle n’ait pas précisé lesquels exactement ni quand cette mise à jour pourrait arriver.

Vous pouvez télécharger l’application pour Android à partir du Jouer au magasin et pour iOS à partir du Magasin d’applications

La source | Passant par