Garmin Bounce est une montre intelligente pour enfants à 150 $ avec LTE et GPS

Garmin a annoncé aujourd’hui sa dernière montre intelligente destinée aux enfants avec la Garmin Bounce. La montre est dotée d’une connectivité GPS et LTE intégrée, qui permet aux parents de suivre l’emplacement de leurs enfants. Les adultes peuvent également contacter leurs enfants par SMS et messages vocaux. Les parents contrôlent la montre connectée via l’application Garmin Jr. et doivent disposer d’un compte Garmin Connect actif pour configurer la montre. Les fonctionnalités LTE nécessitent un abonnement, qui commence à 10 $/11 € par mois.











Rebond Garmin

Garmin Bounce est équipé d’un écran LCD couleur 1,3″ avec une résolution de 240 x 240 pixels et d’une coque en plastique dur et d’un bracelet en silicone. Garmin Bounce suit également les activités sportives, les minutes actives et les pas. Il effectue également le suivi du sommeil. L’autonomie de la batterie est évaluée à jusqu’à deux jours sur une seule charge avec les paramètres par défaut.La montre prend également en charge une cote d’eau de 5 ATM et peut suivre les séances de natation.













Garmin Bounce en vert

Garmin Bounce est disponible en noir, vert et lilas et se vend 150 $ / 180 €. Il est disponible à la commande sur la boutique en ligne officielle de Garmin.

