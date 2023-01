Garmin annonce l’application ECG pour Smartwatch

Les montres connectées sont de plus en plus saines, en particulier lorsqu’il s’agit de problèmes cardiaques. Garmin est la dernière marque à vous permettre de prendre une lecture d’électrocardiogramme directement depuis votre poignet, et la nouvelle application sera disponible pour les utilisateurs américains qui ont le Venu 2 Plus.

L’application ECG de Garmin fonctionne en détectant les signes de fibrillation auriculaireou AFib, – un rythme cardiaque irrégulier et souvent rapide qui peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque et d’autres problèmes de santé graves.

Vous pouvez utiliser l’application pour enregistrer un ECG de 30 secondes et afficher les résultats immédiatement sur la smartwatch ou afficher les résultats plus tard de Garmin Connectez l’application, que vous pourrez ensuite montrer à un fournisseur de soins de santé, si nécessaire.

Comme autres fonctionnalités de santé de la smartwatch, l’application ECG de Garmin n’est pas un outil de diagnostic. Mais cela pourrait être l’alerte dont vous avez besoin pour prendre ce rendez-vous chez le médecin, ainsi que vous donner un aperçu un peu plus de votre santé.

“L’application ECG est la première fonctionnalité de montre intelligente de Garmin approuvée par la FDA et nous sommes ravis d’offrir cet outil révolutionnaire à nos clients comme un autre moyen de rester au top de leur santé”, a déclaré Dan Bartel, vice-président des ventes mondiales chez Garmin, dans un communiqué de presse.

Garmin



La fonction ECG de Garmin est disponible sur la Venu 2 Plus et nécessite la dernière version de l’application Connect. La société a déclaré qu’elle avait l’intention d’étendre l’application à d’autres produits ainsi qu’à d’autres régions, en attendant l’approbation réglementaire.

Lire la suite: Les montres connectées ne sont plus révolutionnaires. Et c’est bien

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.