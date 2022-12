Garland prend des mesures pour mettre fin aux disparités dans les condamnations pour le crack

WASHINGTON (AP) – Le procureur général Merrick Garland a décidé vendredi de mettre fin aux disparités de condamnation qui ont imposé des peines plus sévères pour différentes formes de cocaïne et aggravé les inégalités raciales dans le système judiciaire américain.

Pendant des décennies, la loi fédérale a imposé des peines plus sévères pour le crack, même s’il n’est pas scientifiquement différent de la cocaïne en poudre, créant “des disparités raciales injustifiées”, a écrit Garland dans une note de service. “Ce sont deux formes de la même drogue, avec une poudre facilement convertible en crack.”

Les modifications de la loi étant bloquées au Congrès, Garland a demandé aux procureurs dans les affaires non violentes de bas niveau de porter des accusations qui évitent les peines minimales obligatoires qui sont déclenchées pour de petites quantités de cocaïne rock.

Les leaders des droits civiques et les défenseurs de la réforme de la justice pénale ont applaudi les changements, bien qu’ils aient déclaré que les changements ne seraient pas permanents sans l’action du Congrès.

Le révérend Al Sharpton a mené des marches dans les années 1990 contre les lois qu’il a qualifiées de « injustes et teintées de racisme » et a applaudi la directive du ministère de la Justice qui prend effet dans les 30 jours.

“Ce n’était pas seulement une décision majeure en matière de poursuites et de condamnation – c’est une décision majeure en matière de droits civils”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Les disparités raciales de cette politique ont ruiné les foyers et l’avenir pendant plus d’une génération.”

À un moment donné, la loi fédérale traitait un seul gramme de crack comme 100 grammes de cocaïne en poudre. Le Congrès a réduit cet écart en 2010 mais ne l’a pas complètement comblé. Un projet de loi visant à mettre fin à la disparité a été adopté à la Chambre l’année dernière, mais bloqué au Sénat.

“C’est l’une des politiques qui a envoyé des milliers et des milliers d’hommes majoritairement noirs dans le système carcéral fédéral”, a déclaré Janos Marton, vice-président de la stratégie politique du groupe Dream.org. “Et cela a été dévastateur pour les communautés et pour les familles.”

S’il s’est félicité du changement dans les pratiques en matière de poursuites, il a souligné qu’à moins que le Congrès n’agisse, cela pourrait être temporaire. Le projet de loi qui a été adopté par la Chambre avec un soutien bipartite l’année dernière serait également rétroactif pour s’appliquer aux personnes déjà condamnées en vertu de la loi adoptée en 1986.

Le taux d’incarcération des Noirs en Amérique a explosé après l’entrée en vigueur de la loi anti-drogue de 1986. Il est passé d’environ 600 pour 100 000 personnes en 1970 à 1 808 en 2000. Au cours de la même période, le taux de la population latino-américaine est passé de 208 pour 100 000 personnes à 615, tandis que le taux d’incarcération des Blancs est passé de 103 pour 100 000 personnes à 242.

Les politiques de minimum obligatoire sont intervenues alors que la consommation de drogues illicites, y compris le crack à la fin des années 1980, s’est accompagnée d’une flambée alarmante d’homicides et d’autres crimes violents dans tout le pays.

La loi a été adoptée peu de temps après la mort d’un conscrit de la NBA d’une crise cardiaque induite par la cocaïne. Il a imposé des peines fédérales obligatoires de 20 ans à la prison à vie pour avoir enfreint les lois sur les drogues et a rendu les peines pour possession et vente de crack plus sévères que celles pour cocaïne en poudre.

L’annonce de vendredi reflète la manière dont des années de plaidoyer ont poussé à s’éloigner des tactiques de guerre contre la drogue qui ont lourdement pesé sur les groupes marginalisés et fait grimper les taux d’incarcération du pays sans investissement d’accompagnement dans d’autres services pour reconstruire les communautés, a déclaré Rashad Robinson, président Couleur du changement.

“C’est une reconnaissance que ces lois étaient destinées à cibler les Noirs et les communautés noires et n’ont jamais été destinées à donner aux communautés le type de soutien et d’investissements dont elles ont besoin”, a-t-il déclaré.

Lindsay Whitehurst, Associated Press