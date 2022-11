Garland nomme un avocat spécial pour diriger les enquêtes liées à Trump – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le procureur général Merrick Garland a nommé vendredi un avocat spécial pour superviser l’enquête du ministère de la Justice sur la présence de documents classifiés dans le domaine de l’ancien président Donald Trump en Floride, ainsi que sur les aspects clés d’une enquête distincte impliquant le 6 janvier. 2021, insurrection et efforts pour annuler les élections de 2020.

Cette décision, annoncée trois jours seulement après le lancement officiel de sa candidature de Trump en 2024, est une reconnaissance des implications politiques indubitables de deux enquêtes qui impliquent non seulement un ancien président, mais également un espoir actuel de la Maison Blanche.

Garland a déclaré vendredi que l’annonce par Trump de sa candidature à la présidence et la probable course du président Joe Biden en 2024 étaient des facteurs dans sa décision de nommer Jack Smith, un procureur vétéran, comme conseiller spécial. Garland a déclaré que la nomination permettrait aux procureurs de poursuivre leur travail “incontestablement guidés” uniquement par les faits et la loi.

“Le ministère de la Justice reconnaît depuis longtemps que dans certains cas extraordinaires, il est dans l’intérêt public de nommer un procureur spécial pour gérer de manière indépendante une enquête et des poursuites”, a déclaré Garland depuis la tribune du ministère de la Justice. “Sur la base des développements récents, y compris l’annonce par l’ancien président qu’il est candidat à la présidence lors des prochaines élections et l’intention déclarée du président en exercice d’être également candidat, j’ai conclu qu’il est dans l’intérêt public de nommer un conseiller spécial. .”

Bien que la nomination installe un nouveau superviseur au sommet des enquêtes – qui devraient toutes deux s’accélérer maintenant que les élections de mi-mandat sont terminées – l’avocat spécial rendra toujours compte à Garland, qui a le dernier mot sur l’opportunité de porter des accusations.

Smith, un procureur chevronné qui a dirigé la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice à Washington et qui a ensuite été procureur fédéral en chef par intérim à Nashville, Tennessee, sous l’administration Obama, devrait commencer son travail “immédiatement”, a déclaré Garland. Smith a également été procureur en chef du tribunal spécial de La Haye chargé d’enquêter sur les crimes de guerre internationaux.

Le ministère de la Justice a décrit Smith comme un indépendant enregistré, un effort pour émousser toute attaque de parti pris politique perçu. Trump est un républicain et Biden est un démocrate.

“Tout au long de sa carrière, Jack Smith s’est bâti une réputation de procureur impartial et déterminé qui dirige des équipes avec énergie et concentration pour suivre les faits où qu’ils mènent”, a déclaré Garland. “En tant que conseil spécial, il exercera un jugement de poursuite indépendant pour décider si des accusations doivent être portées.”

“Les circonstances extraordinaires ici l’exigent”, a déclaré Garland à propos de la nomination.

L’enquête de l’avocat spécial combinera l’enquête pour savoir “si une personne ou une entité a illégalement interféré avec le transfert de pouvoir après l’élection présidentielle de 2020” et l’enquête sur les documents classifiés du domaine Mar-a-Lago de Trump à Palm Beach, en Floride.

Garland a déclaré qu’il veillerait à ce que l’avocat spécial reçoive les ressources nécessaires pour faire le travail “rapidement et complètement”.

Smith a déclaré qu’il prévoyait de mener les enquêtes “de manière indépendante et dans les meilleures traditions du ministère de la Justice”.

Les représentants de Trump n’ont pas immédiatement renvoyé les messages demandant des commentaires, et Biden a ignoré les questions criées par les journalistes au sujet de la nomination.

La décision de nommer un conseil spécial peut encore soulever des questions auprès des membres du Congrès. Garland a parlé à plusieurs reprises de sa concentration singulière sur les faits, les preuves et la loi dans la prise de décision du ministère de la Justice et de sa détermination à restaurer l’indépendance politique de l’agence après les années tumultueuses de l’administration Trump.

Et il ne semble pas y avoir de conflit évident comme celui qui a conduit à la dernière nomination d’un avocat spécial pour gérer les enquêtes liées à Trump. Le ministère de la Justice de Trump a nommé l’ancien directeur du FBI, Robert Mueller, conseiller spécial pour mener l’enquête sur une éventuelle coordination entre la Russie et la campagne présidentielle Trump 2016.

Les rédacteurs d’Associated Press Jill Colvin, Colleen Long, Zeke Miller et Nomaan Merchant ont contribué à ce rapport.

