Garland: le travail du ministère de la Justice sur les droits civils est une priorité clé

WASHINGTON (AP) – Les premiers travaux de la division des droits civiques du ministère de la Justice signifiaient affronter les suprématistes blancs qui intimidaient les électeurs noirs, et 65 ans plus tard, son travail est tout aussi urgent au milieu d’une vague de crimes haineux aux États-Unis, le procureur général Merrick Garland dit mardi.

“Maintenant plus que jamais, la protection des droits civils est la responsabilité de chaque employé du ministère de la Justice chaque jour”, a déclaré Garland alors qu’il marquait l’anniversaire de la division. “La protection des droits civils est notre responsabilité car c’est la bonne chose à faire.”

Les crimes haineux aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau en plus d’une décennie en 2020, et mardi, un homme armé a été accusé de crimes haineux lors d’une fusillade de masse dans une discothèque LGBTQ du Colorado. Cette affaire est survenue une semaine après qu’un autre tireur de masse a plaidé coupable d’avoir ciblé des acheteurs noirs dans un supermarché de Buffalo. Payton Gendron fait également face à des accusations fédérales distinctes dans les meurtres de New York, déposées avec l’aide des procureurs des droits civils du ministère de la Justice.

« Nous ne tolérerons pas la résurgence de la haine. Nous le combattons avec tous les outils dont nous disposons », a déclaré la procureure générale adjointe Kristen Clarke. Avocate de longue date des droits civiques, elle est la première femme noire à diriger la division et a supervisé son rôle dans la condamnation de trois hommes géorgiens dans la poursuite et le meurtre d’Ahmaud Arbery.

“Personne ne devrait craindre la violence à cause de qui il est”, a ajouté la sous-procureure générale Lisa Monaco.

En tant que procureur général, Garland a juré qu’il accorderait la priorité à la police et aux droits civils pour lutter contre la discrimination raciale et il a déclaré que l’Amérique n’avait pas “encore une justice égale”. Il travaillera également pour faire face à la montée de la violence extrémiste et des menaces terroristes domestiques et restaurer l’indépendance politique du département après des années de décisions controversées et de troubles.

Depuis que Garland a pris ses fonctions, le ministère de la Justice a également ouvert des enquêtes approfondies sur les pratiques des forces de police à Minneapolis, après la mort de George Floyd, et à Louisville, Kentucky, après la mort de Breonna Taylor, entre autres villes.

Créée lorsque le président Dwight Eisenhower a signé la loi sur les droits civils de 1957, la division a joué un rôle clé dans l’histoire des droits civils du comté, car ses plus de 600 employés appliquent les lois fédérales contre la discrimination fondée sur des éléments tels que la race, la religion et le handicap. dans des domaines allant du vote au logement en passant par l’éducation.

Depuis l’annulation de Roe v. Wade et sa garantie nationale des droits à l’avortement, il fait également partie d’un groupe de travail sur les droits reproductifs présidé par la procureure générale associée Vanita Gupta. Le ministère de la Justice poursuit la politique restrictive de l’Idaho en matière d’avortement et a inculpé au moins 20 personnes accusées d’entraver l’accès aux cliniques d’avortement.

Lindsay Whitehurst, Associated Press