Le candidat au procureur général, Merrick Garland, promet de défendre l’indépendance du ministère de la Justice vis-à-vis de la Maison-Blanche, de rechercher l’égalité de justice pour les communautés de couleur et de faire de la lutte contre l’extrémisme un élément « central » de la mission du département, selon des propos préparés à livrer lundi lors de sa confirmation au Sénat audience.

Garland, un ancien haut fonctionnaire de la Justice qui a servi pour la dernière fois sous l’administration Clinton, a déclaré qu’il réaffirmerait les politiques qu’il a décrites comme le fondement de l’agence, y compris des normes qui « protègent l’indépendance du ministère de l’influence partisane dans les enquêtes des forces de l’ordre. réglementer les communications avec la Maison Blanche. «

Reconnaissant l’indignation du public qui a défini les manifestations de justice sociale de l’été dernier, Garland a souligné la mission de la Division des droits civils du département de protéger les droits des «membres les plus vulnérables de notre société».

« Cette mission reste urgente car nous n’avons pas encore une justice égale », a indiqué le communiqué de Garland. « Les communautés de couleur et d’autres minorités sont toujours confrontées à la discrimination dans le logement, l’éducation, l’emploi et le système de justice pénale; et supportent le plus gros des dommages causés par la pandémie, la pollution et le changement climatique. »

Faisant référence à l’attaque du Capitole du mois dernier, Garland a rappelé sa supervision passée de l’enquête sur l’attentat à la bombe d’Oklahoma City et des poursuites contre le bombardier Timothy McVeigh et le conspirateur Terry Nichols qui cherchaient à «déclencher une révolution qui renverserait le gouvernement fédéral».

« Si cela est confirmé, je superviserai la poursuite des suprémacistes blancs et d’autres

a pris d’assaut le Capitole le 6 janvier – une attaque odieuse qui cherchait à perturber une pierre angulaire de notre démocratie: le transfert pacifique du pouvoir à un gouvernement nouvellement élu « , a déclaré le juge.

La sélection de Garland a été présentée par Biden comme une tentative de réinitialisation d’un ministère de la Justice troublé par la politique et les efforts de l’ancien président Donald Trump pour utiliser l’institution pour faire avancer ses intérêts politiques.

Garland a reçu un coup de pouce vendredi lorsque quatre anciens procureurs généraux, dont deux républicains, faisaient partie des groupes bipartis d’alums du ministère de la Justice et d’anciens juges fédéraux qui ont annoncé le candidat.

Michael Mukasey et Alberto Gonzales, qui ont tous deux été procureurs généraux dans l’administration George W. Bush, faisaient partie des 150 anciens fonctionnaires de la justice et avocats américains qui ont loué le juge de la cour d’appel fédérale comme «la bonne personne» pour un travail difficile après la tumulte de l’administration Trump.

Eric Holder et Loretta Lynch, qui dirigeaient le ministère de la Justice sous l’administration Obama, figuraient également parmi les signataires d’une lettre soumise à la direction du Comité judiciaire du Sénat, où Garland doit tenir une audience de confirmation lundi.

DOJ:Le ministère de la Justice a un besoin urgent d’une réinitialisation. Entrez Merrick Garland. Est-il partant pour ça?

Suite:Biden présente Merrick Garland, 3 autres candidats du ministère de la Justice

Une approbation distincte a été soumise au nom de 61 anciens juges fédéraux nommés par les présidents républicain et démocrate.

«Le juge Garland aborde la loi avec un engagement inébranlable envers l’équité et la justice», ont déclaré les juges. « Ceux d’entre nous qui ont travaillé directement avec le juge Garland ont vu de première main sa forte boussole morale et son intégrité constante. »

« Le travail et la réputation du ministère de la Justice sont aussi importants qu’ils ne l’ont jamais été », ont déclaré les anciens responsables de la justice. «Le juge Garland est la bonne personne pour assurer une administration équitable de la justice, que ce soit en matière de sécurité nationale, d’intégrité publique, de droits civils, d’antitrust, de criminalité ou d’autres questions urgentes.

« Il est également la bonne personne pour le faire avec intégrité, humilité et une compréhension complète de la responsabilité substantielle qui pèse sur ses épaules en ce moment », ont déclaré les anciens responsables de la justice.

Garland approche de son audience de confirmation lundi cinq ans après qu’un Sénat contrôlé par les républicains a bloqué sa nomination à la Cour suprême par le président de l’époque, Barack Obama.