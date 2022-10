Garland est invité à enquêter sur les menaces contre les hôpitaux pour enfants

BOSTON (AP) – Trois grandes associations médicales ont demandé au procureur général Merrick Garland d’enquêter et de poursuivre les personnes qui menacent de violence contre les hôpitaux pour enfants et les médecins qui fournissent des soins de santé affirmant le genre.

L’American Academy of Pediatrics, l’American Medical Association et l’Association des hôpitaux pour enfants ont écrit à Garland lundi. Leurs demandes viennent au milieu d’une série de menaces contre les médecins et les institutions qui fournissent des soins médicaux aux enfants transgenres, y compris parfois des hormones ou une intervention chirurgicale pour les adolescents plus âgés.

Les hôpitaux pour enfants du pays ont considérablement renforcé la sécurité et travaillent avec les forces de l’ordre, tandis que certains prestataires ont désormais besoin d’une sécurité constante, ont déclaré les associations.

Garland n’a pas immédiatement commenté publiquement, et un porte-parole n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant des commentaires mardi. L’avocate américaine du Massachusetts, Rachael Rollins, a déclaré cet été que le ministère de la Justice assurera une protection égale des personnes transgenres en vertu de la loi.

Rollins a déclaré qu’elle ne laisserait pas «l’activité criminelle fondée sur la haine» se poursuivre dans son district après que le Boston Children’s Hospital a déclaré en août que ses médecins et autres membres du personnel étaient menacés de violence à cause de son programme chirurgical pour les jeunes transgenres. L’hôpital abrite le premier programme de santé transgenre pédiatrique et adolescent aux États-Unis. D’autres hôpitaux pour enfants américains ont également été harcelés en ligne.

Les associations médicales ont déclaré dans leur lettre que les menaces sur les réseaux sociaux se sont poursuivies, associées à des e-mails harcelants, des appels téléphoniques et des manifestants sur les sites de soins de santé, provoquant «une peur élevée et justifiable parmi les familles, les patients et le personnel». L’unité de soins intensifs néonatals d’un hôpital a été fermée à cause d’une alerte à la bombe, ont-ils déclaré.

“De Boston à Akron en passant par Nashville et Seattle, les hôpitaux pour enfants, les systèmes de santé universitaires et les médecins sont ciblés et menacés pour avoir fourni des soins de santé fondés sur des preuves”, indique la lettre. “Ces attaques ont non seulement rendu difficile et dangereux pour les institutions et les pratiques de fournir ces soins, mais elles ont également perturbé de nombreux autres services aux familles en quête de soins.”

L’American Medical Association et l’American Academy of Pediatrics sont deux des groupes de médecins les plus influents du pays, contribuant à façonner la politique gouvernementale au niveau national et dans les cabinets de médecins. L’Association des hôpitaux pour enfants représente plus de 220 hôpitaux au service des enfants à l’échelle nationale.

Les lois et les projets de loi dans plusieurs États visant à limiter l’accès des enfants aux soins transgenres ou à criminaliser les médecins et les parents qui le demandent ont enhardi les attaques des comptes Twitter conservateurs populaires. Certains tweets ont induit en erreur leurs nombreux abonnés sur les procédures de soins d’affirmation de genre.

Boston Children’s est devenu le centre d’intérêt des comptes de médias sociaux d’extrême droite, des médias et des blogueurs après avoir trouvé des vidéos d’information sur YouTube publiées par l’hôpital sur les offres chirurgicales pour les patients transgenres.

Les associations médicales soutiennent que les attaques sont enracinées dans une “campagne intentionnelle de désinformation”. Alors que les Américains conviennent que la désinformation en ligne est un problème, il existe une appréhension généralisée concernant les efforts fédéraux pour surveiller la désinformation nationale en ligne, les défenseurs de la vie privée et de la liberté d’expression exprimant des inquiétudes quant au fait que le gouvernement empiète sur les droits à la liberté d’expression.

Plus tôt cette année, le Département de la sécurité intérieure, par exemple, a lancé puis rapidement fermé un Conseil de gouvernance de la désinformation qui avait pour but de contrer les mensonges que des adversaires étrangers, comme la Russie, tentent d’injecter dans les flux de médias sociaux des Américains.

