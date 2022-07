Garland dit que le DOJ est “fortement en désaccord” avec la décision de la Haute Cour

“La Cour suprême a éliminé un droit établi qui a été une composante essentielle de la liberté des femmes pendant un demi-siècle – un droit qui a protégé la capacité des femmes à participer pleinement et équitablement à la société”, a déclaré Garland. “Et en renonçant à ce droit fondamental, qu’elle avait reconnu et réaffirmé à plusieurs reprises, la Cour a bouleversé la doctrine du stare decisis, un pilier essentiel de l’État de droit.”

Il a ajouté que le ministère de la Justice “n’est pas du tout d’accord” avec la décision du tribunal et “travaillera sans relâche pour protéger et faire progresser la liberté reproductive”.

“Les défenseurs ayant des points de vue différents sur cette question ont le droit d’exprimer leurs opinions et le feront”, a déclaré Garland dans un communiqué. “Exprimer pacifiquement une opinion est protégé par le premier amendement. Mais nous devons être clairs sur le fait que la violence et les menaces de violence ne le sont pas. Le ministère de la Justice ne tolérera pas de tels actes.”

Il a noté que son impact affecterait de manière disproportionnée les personnes de couleur et celles qui ont le moins de moyens financiers.

Le ministère de la Justice continuera de protéger le droit à l’avortement dans les États où l’accès était encore légal, a-t-il déclaré. Bien qu’il ne soit pas toujours possible de voyager pour des soins de santé, “les femmes qui résident dans des États qui ont interdit l’accès à des soins génésiques complets doivent rester libres de rechercher ces soins dans les États où ils sont légaux”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les gens devraient rester “libres de s’informer et de se conseiller mutuellement sur les soins procréatifs disponibles dans d’autres États” conformément aux principes du premier amendement.

Le DOJ travaillera également avec d’autres agences comme la Food and Drug Administration “qui cherchent à utiliser leurs autorités légales pour protéger et préserver l’accès aux soins de reproduction”, a-t-il déclaré. Garland a noté que la FDA a approuvé l’utilisation du médicament mifespristone, qui est utilisé pour induire un avortement en toute sécurité à domicile, et a déclaré que les États ne peuvent pas interdire le médicament “en raison d’un désaccord avec le jugement d’expert de la FDA sur sa sécurité et son efficacité”.

“Le ministère de la Justice utilisera tous les outils à sa disposition pour protéger la liberté de reproduction”, a déclaré Garland. “Et nous ne dérogerons pas à la responsabilité fondatrice de ce département de protéger les droits civils de tous les Américains.”