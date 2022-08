Garland devient la cible de Trump après la recherche Mar-a-Lago du FBI

Le FBI avait à peine décampé de Mar-a-Lago lorsque les alliés de l’ancien président Donald J. Trump, dirigés par le représentant Kevin McCarthy de Californie, ont commencé un bombardement de vitriol et des menaces contre l’homme qu’ils considèrent comme un ennemi et un repoussoir : le procureur général Merrick B Guirlande.

M. Garland, un ancien juge livresque qui, lors de sa nomination infructueuse à la Cour suprême en 2016, a déclaré aux sénateurs qu’il n’avait pas «d’os politique» dans son corps, a répondu, comme il le fait si souvent, en ne répondant pas.

Le ministère de la Justice n’a pas reconnu l’exécution d’un mandat de perquisition au domicile de M. Trump lundi, et les assistants de M. Garland n’ont pas non plus confirmé son implication dans la décision ni même s’il était au courant de la perquisition avant qu’elle ne soit effectuée. Ils ont refusé de commenter tous les faits portés à leur attention. Le programme de M. Garland cette semaine est dépourvu de tout événement public où il pourrait être interrogé par des journalistes.