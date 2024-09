Garland dénonce les « mensonges dangereux » et les théories du complot visant le ministère de la Justice

WASHINGTON — WASHINGTON (AP) — Procureur général Merrick Garland dénoncera les « théories du complot » et « Des mensonges dangereux » ciblant le ministère de la Justice lors d’un discours prononcé jeudi devant ses employés alors qu’il riposte avec force aux accusations républicaines de politisation.

Garland utilisera un discours devant les procureurs américains réunis à Washington et d’autres membres du ministère de la Justice pour défendre vigoureusement l’intégrité et l’impartialité du ministère et pour condamner ce qu’il décrit comme des attaques « scandaleuses » qui mettent en danger les forces de l’ordre.

« Ces attaques ont pris la forme de théories du complot, de mensonges dangereux, de tentatives d’intimidation et de harcèlement envers les fonctionnaires de carrière en les désignant publiquement et à plusieurs reprises, et de menaces de violence réelle », dira Garland dans son discours dans le Grand Hall du siège du ministère de la Justice, selon des remarques préparées fournies aux journalistes.

« Par votre travail continu, vous avez clairement montré que le ministère de la Justice ne se laisserait pas intimider par ces attaques. Mais il est dangereux – et scandaleux – que vous deviez les subir. »

Il s’agit de la dernière attaque du procureur général contre les allégations selon lesquelles son département a été utilisé politiquement comme arme sous l’administration Biden pour s’en prendre à l’ancien président Donald Trump, qui a été inculpé par un procureur spécial nommé par Garland en deux affaires criminelles distinctes.

Garland ne mentionne ni Trump ni les républicains dans les extraits. Trump, le candidat républicain à la présidence, a accusé à plusieurs reprises les procureurs d’avoir engagé des poursuites pénales à motivation politique contre lui. Les républicains ont également prétendu à tort que l’affaire pénale de New York, dans laquelle Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d’accusation de crime en mai, a été orchestrée par Biden et le ministère de la Justice.

Pendant le témoignage devant une commission de la Chambre en juinGarland a déclaré aux législateurs qu’il « ne se laisserait pas intimider » par les attaques contre le département, qui, selon lui, continuera à travailler « sans influence politique ».

Garland est arrivé au pouvoir en s’engageant à restaurer la réputation d’indépendance politique du département après quatre années tumultueuses sous Trump. Mais Garland a dû faire face à une avalanche de critiques concernant la gestion par son département des affaires politiquement sensibles, notamment la poursuite du fils du président démocrate Joe Biden, Hunter, qui a plaidé coupable la semaine dernière aux accusations d’impôt fédéral dans une affaire portée par un autre procureur spécial.

Dans son discours, Garland dira que les employés du département ont clairement montré par leur travail qu’ils « ne se plient pas à la politique » et qu’ils « ne craqueront pas sous la pression ».

« Les choix que vous faites dans chaque enquête, dans chaque dossier, dans chaque procès, dans tout ce que vous faites pour assurer l’application juste et impartiale de la loi rendent ce ministère et notre démocratie dignes du public que nous servons », dira Garland, selon ses remarques préparées. « Et pour cela, vous méritez le respect. »