Garland appelle le bluff de Trump alors que le ministère de la Justice passe à desceller le mandat

M. Garland et les enquêteurs travaillant sur l’affaire n’avaient fait aucun commentaire public après la perquisition, ce qui a permis à M. Trump et à ses partisans de faire des allégations de plus en plus élaborées d’actes répréhensibles officiels et d’abus de pouvoir.

Mais jeudi, M. Garland a rompu son silence.

S’exprimant depuis une tribune au ministère de la Justice, le procureur général a déclaré qu’il avait personnellement approuvé la demande de mandat de perquisition. Il a dénoncé les “attaques infondées contre le professionnalisme” et l’intégrité du FBI et des procureurs.

Et – le plus important – il a annoncé que le ministère de la Justice avait déposé une requête pour desceller le mandat utilisé dans la perquisition, ainsi que l’inventaire de ce que le FBI avait emporté, afin que le gouvernement puisse les rendre publics.

Ce faisant, le procureur général a fait allusion au fait que M. Trump était libre de divulguer lui-même les documents, mais a choisi de ne pas le faire. “Des copies du mandat et du reçu de propriété du FBI ont été fournies le jour de la perquisition à l’avocat de l’ancien président, qui était sur place lors de la perquisition”, a déclaré M. Garland.