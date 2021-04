Le procureur général Merrick Garland annoncera mercredi que le ministère de la Justice lance une enquête sur les pratiques du département de police de Minneapolis, ont déclaré des responsables du ministère de la Justice à NBC News.

L’annonce interviendra un jour après que l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable par un jury du meurtre de George Floyd, un homme noir non armé, tué en détention l’année dernière.

L’annonce, attendue à 10 h HE, a déjà été rapportée par l’Associated Press.

L’enquête du ministère de la Justice est connue sous le nom d’enquête de modèle ou de pratique. Le ministère de la Justice avait annoncé plus tôt une enquête distincte pour savoir si Chauvin avait violé les droits civils de Floyd.

Enquêtes sur les modèles ou pratiques, le ministère de la Justice a mentionnéexaminent souvent « si le service de police s’est livré à un schéma ou à une pratique d’arrestations, de fouilles ou d’arrestations qui violent le quatrième amendement; recours à une force excessive; maintien de l’ordre discriminatoire; violation des droits constitutionnels des suspects criminels; ou violation du premier amendement droits. »

Si le ministère de la Justice conclut qu’un ministère a systématiquement violé la loi, il peut rechercher un règlement avec le ministère, souvent appelé décret de consentement, ce qui implique parfois une surveillance indépendante ou d’autres réformes. L’accord doit être approuvé par un tribunal. Garland a annulé plus tôt ce mois-ci un mémorandum signé pendant le mandat de l’ancien président Donald Trump qui limitait l’utilisation des décrets de consentement.

Dans une déclaration publiée après la publication du verdict de culpabilité de Chauvin, Garland a déclaré que si « les poursuites contre l’État ont abouti, je sais que rien ne peut combler le vide que les proches de George Floyd ont ressenti depuis sa mort ».

Garland a déclaré dans le communiqué que l’enquête sur les droits civils précédemment annoncée était « en cours ».

Le président Joe Biden a promis après la condamnation de Chauvin qu’il ferait avancer la réforme de la police nationale.

Le verdict « peut être un pas de géant », a déclaré Biden. « Nous ne pouvons pas nous arrêter ici. »

Les démocrates de la Chambre ont adopté une loi de réforme de la police portant le nom de Floyd. Le George Floyd Justice in Policing Act a été adopté par la Chambre des représentants par un vote de 220-212 mais n’a pas encore reçu de vote au Sénat, où il est peu probable qu’il soit adopté.

Le projet de loi limiterait l’utilisation de tactiques policières controversées telles que les prises d’étranglement et les mandats d’interdiction de frappe, et restreindrait l’immunité fédérale qualifiée, un bouclier juridique qui protège les agents contre les poursuites civiles et a été critiqué pour assurer l’impunité à ceux qui utilisent une force excessive.

Ce sont les dernières nouvelles. Revenez pour les mises à jour.