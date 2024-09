Garland affirme que la torture infligée par les policiers à deux hommes noirs est une trahison envers la communauté qu’ils ont juré de protéger

JACKSON, Miss. — La poursuite de six anciens agents des forces de l’ordre qui torturé deux hommes noirs L’affaire du Mississippi est un exemple de l’action du ministère de la Justice visant à renforcer et à maintenir la confiance du public après qu’elle a été violée, a déclaré mercredi le procureur général Merrick Garland.

Garland s’est exprimé lors d’une comparution dans le bureau du procureur américain du district sud du Mississippi. Il se trouvait dans le même palais de justice fédéral où se trouvait le six anciens officiers ont plaidé coupable l’année dernière et où un juge plus tôt cette année leur a donné peines de 10 à 40 ans en prison.

Garland a déclaré que les actes illégaux des six hommes – cinq adjoints du département du shérif du comté de Rankin et un policier de Richland – étaient « une trahison de la communauté que les policiers avaient juré de protéger ». Garland avait déjà dénoncé la « dépravation » de leurs crimes.

Le ministère de la Justice a annoncé la semaine dernière l’ouverture d’une enquête sur les droits civiques pour déterminer si le département du shérif du comté de Rankin s’est livré à une pratique ou à un usage excessif de la force et à des interpellations, fouilles et arrestations illégales, et s’il a eu recours à des pratiques policières discriminatoires sur le plan racial.

« Nous sommes déterminés à travailler avec les responsables locaux, les adjoints et la communauté pour mener une enquête approfondie », a déclaré Garland mercredi à une vingtaine d’agents des forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales. Le groupe comprenait cinq shérifs, mais pas le shérif du comté de Rankin, Bryan Bailey.

Les anciens adjoints Christian Dedmon, Hunter Elward, Brett McAlpin, Jeffrey Middleton et Daniel Opdyke et l’ancien officier de Richland Joshua Hartfield ont plaidé coupables d’avoir pénétré par effraction dans une maison sans mandat et d’avoir agressé pendant des heures Michael Corey Jenkins et Eddie Terrell Parker. l’attaque raciste comprenait des coupsusage répété de pistolets paralysants et agressions avec un jouet sexuel avant que l’une des victimes ne soit touchée par une balle dans la bouche.

Certains des officiers faisaient partie d’un groupe si prêt à utiliser une force excessive qu’ils se sont appelés les Goon Squad. Les accusations portées contre eux ont fait suite à une Enquête de l’Associated Press en mars 2023, qui a lié certains officiers à au moins quatre affrontements violents depuis 2019 qui ont fait deux morts parmi les hommes noirs.

Angela English, présidente de la NAACP du comté de Rankin, était au tribunal fédéral mercredi et a déclaré qu’elle était « ravie » que Garland soit venu dans le Mississippi. Elle a déclaré aux journalistes qu’elle espérait que l’enquête du ministère de la Justice sur les droits civiques entraînerait une réforme de la justice pénale.

« Cela dure depuis des décennies… des abus, du terrorisme et toutes sortes de crimes odieux contre des personnes », a déclaré English. « Cela a ruiné des vies et des familles, provoqué des dépressions nerveuses et fait perdre à des gens leurs moyens de subsistance. Des gens ont été contraints de faire des déclarations sur des choses qu’ils n’ont pas faites. »

Les attaques contre Jenkins et Parker ont commencé le 24 janvier 2023, lorsqu’une personne blanche a appelé McAlpin et s’est plainte que deux hommes noirs séjournaient avec une femme blanche à Braxton, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Une fois à l’intérieur de la maison, les policiers ont menotté Jenkins et Parker et leur ont versé du lait, de l’alcool et du sirop de chocolat sur le visage. Ils les ont forcés à se déshabiller et à prendre une douche ensemble pour dissimuler le désordre. Ils se sont moqués des victimes avec des insultes racistes et les ont agressées avec des objets sexuels.

Les habitants ont vu dans les détails macabres de l’affaire des échos de l’histoire du Mississippi atrocités racistes Les abus de pouvoir ont été commis par des personnes en position d’autorité. La différence cette fois-ci est que ceux qui ont abusé de leur pouvoir ont payé un prix élevé pour leurs crimes, ont déclaré les avocats des victimes.

La procureure générale adjointe Kristen Clarke a déclaré la semaine dernière que le ministère de la Justice avait reçu des informations sur d’autres incidents troublants dans le comté de Rankin, notamment des agents faisant un usage abusif de pistolets paralysants, pénétrant illégalement dans des maisons, utilisant des « insultes raciales choquantes » et employant des « tactiques dangereuses et cruelles pour agresser des personnes placées sous leur garde ».