« Le film Garfield » de Sony et Warner Bros. « Furiosa : A Mad Max Saga » a connu un long week-end férié de mai fructueux au box-office du Royaume-Uni et de l’Irlande.

« The Garfield Movie » a fait ses débuts avec 2,1 millions de livres sterling (2,7 millions de dollars) et « Furiosa » avec 1,9 million de livres sterling (2,5 millions de dollars), selon les chiffres de Comscore.

Au cours de son deuxième week-end, « IF » de Paramount a collecté 1,6 million de livres sterling, pour un total de 4,6 millions de livres sterling. Lors de son troisième week-end, le « Royaume de la planète des singes » de Disney a rapporté 1,5 million de livres sterling, pour un total de 10,4 millions de livres sterling.

Pour compléter le top cinq, « The Fall Guy » d’Universal a récolté 752 683 £ lors de son quatrième week-end, pour un total de 9,5 millions de livres sterling.

Il y a eu deux autres débuts dans le top 10. « Turbo » en malayalam de Dream Entertainment a fait ses débuts à la huitième place avec 152 295 £ et « Twilight Of The Warriors: Walled In » de Trinity Asia à la neuvième place avec 106 919 £.

Le week-end prochain, Disney publie « Young Woman and the Sea », l’histoire de la nageuse de compétition Trudy Ederle, qui, en 1926, fut la première femme à traverser la Manche à la nage. Le casting comprend Daisy Ridley, Lily James et Stephen Graham.

Studiocanal ouvre « Sting » qui suit Harlotte, une jeune fille rebelle de 12 ans qui trouve une petite araignée dans son immeuble délabré. Elle le conserve dans un pot, mais il commence bientôt à croître à une vitesse monstrueuse et à développer un appétit insatiable pour le sang. Alors que ses voisins commencent à disparaître, Charlotte et sa famille se retrouvent dans une lutte désespérée pour leur vie contre un arachnide vorace ayant un goût pour la chair humaine.

De Vertigo Releasing vient le joueur de Venise 2023 de Bertrand Bonello, « The Beast », où, alors que l’intelligence artificielle règne, les émotions sont devenues une menace ; pour s’en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en se replongeant dans ses vies passées ; elle y trouve un grand amour ainsi qu’un mauvais pressentiment. Le casting est mené par Léa Seydoux et George MacKay.

Munro ouvre « Hard Miles » dans lequel un travailleur social de la prison rassemble une équipe cycliste composée d’adolescents condamnés et les emmène dans un parcours transformateur de 1 600 milles dans un film inspiré de la vie de Greg Townsend et de l’équipe cycliste de la Ridgeview Academy.

Sony sort l’anime « Haikyu !! : The Dumpster Battle » et le titre Peccadillo 2023 Rotterdam « A House in Jerusalem ».

La sortie de Bollywood ce week-end est le drame sportif « Mr & Mrs. Mahi » de Zee Studios International et la réédition est de Warner Bros. « Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban » à l’occasion de son 20ème anniversaire.