Warner Bros./Everett

MISE À JOUR TÔT DIMANCHE AM : Le combat de 4 jours entre Warner Bros Furiosa et Alcon/Sony Le film Garfield s’éternisera jusqu’à lundi, les deux titres étant actuellement dans une impasse en vue de 31 millions de dollars sur 4 jours, 25 millions de dollars sur 3 jours.

Il y a ceux qui montrent le félin de bande dessinée de 48 ans en train de manger le déjeuner du renégat manchot du désert avec 31 à 30,96 millions de dollars, mais c’est trop proche pour le moment. En ce qui concerne, à Garfield bouleversant Furiosa, nous vous avions dit que c’était prévu.

Si Garfield ou Furiosa victoires, ce sera l’ouverture la plus basse pour un titre n ° 1 du week-end du Memorial Day en 29 ans, le dernier étant celui de 1995 Casper à 22 millions de dollars.

Après avoir battu Furiosa samedi, 8,3 M$ à 8 M$, Garfield semble avoir l’avantage sur elle dimanche et lundi. Garfield est réservé à 4 035 boosté par certains PLFS. Furiosa est en jeu à 3 804 extraits de 400 auditoriums Imax, Dolby, 4DX, D-box, etc.

Certains reprochent à Warners d’avoir lancé la dernière partie de sa campagne trop tard, en mai. Réalisez qu’ils ont démarré Furiosa à la fin du quatrième trimestre au Brazil Comic-Con avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth à la remorque. C’est une assez grande plate-forme à partir de laquelle diffuser le bouche à oreille, et c’est le même endroit où Warners a relancé la campagne pour Legendary’s. Dune : deuxième partie. D’autres pensent que le ralentissement ici vient du fait que Taylor-Joy a repris le rôle titre de Charlize Theron. Quoi qu’il en soit, la réalité est que Furiosa et Mad Max faire appel à un fanboy limité, un public majoritairement masculin. Il est classé R, pas cinq quad, c’est pourquoi il n’y a pas eu beaucoup de chaleur lors du premier largage de la remorque en novembre.

Lors des sorties PostTrak, 52 % ont déclaré être allés à Furiosa parce que cela faisait partie d’une franchise qu’ils aiment, tandis que 34 % ont cité le réalisateur George Miller, 32 % ont cité Taylor-Joy et 25 % Chris Hemsworth. En ce qui concerne Garfieldla principale raison pour laquelle les gens achetaient des billets était parce que ça avait l’air amusant.

Sony et Alcon sont ravis d’avoir relancé Garfield et qui peut être en désaccord. L’ouverture de Pic, même sur 3 jours, bat les débuts précédents de 2006 Garfield : une queue de deux chatons (7,2 millions de dollars sur 3 jours) et 2004 Garfield : le film qui a ouvert à 21,7 millions de dollars. Le film Garfield sur un coût de production de 60 millions de dollars avant que P&A ne soit forcément rentable avec 50 millions de dollars déjà en caisse depuis sa sortie offshore.

Paramount SI dans 4 068 salles, il est toujours troisième avec un deuxième week-end de 15,6 millions de dollars, -54 %, après un samedi de 6 millions de dollars, +41 % par rapport aux 4,3 millions de dollars de vendredi. Les 4 jours représentent 20,2 millions de dollars, le total cumulé d’ici EOD lundi est de 62,7 millions de dollars.

Royaume de la planète des singes de 20th Century Studios/Disney dans 3 550 cinémas a affiché 5 millions de dollars samedi, + 48 % par rapport à vendredi. Le troisième week-end coûte 12,8 millions de dollars, -50 %, les 4 jours valent 16,5 millions de dollars et le total cumulé est de 125,9 millions de dollars. La photo est devenue le premier titre de l’été 2024 à franchir la barre des 100 millions de dollars le week-end dernier. Vous voyez, il y a du pouls sur le marché.

Le cinquième revient à Universal Bouc émissaire à 2 955 avec un samedi de 2,3 millions de dollars, + 44 %, pour un jour sur 3 de 6 millions de dollars, un jour sur 4 de 7,6 millions de dollars et un total cumulé à la fin de lundi de 73,8 millions de dollars.

Le titre religieux d’Angel Studios Vue s’effondre avec 830 000 $ samedi, en baisse de 24 % par rapport au 1 million de dollars de vendredi, ce qui se traduit par 3 jours de 2,8 millions de dollars et 4 jours de 3,6 millions de dollars.

La première partie de notre analyse du week-end et pourquoi il ne faut pas s’inquiéter du sort du théâtre, cliquez ici.

Nous aurons plus de mises à jour pour vous lundi.