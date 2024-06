« Le film Garfield »

Sony Photos

C’est un autre week-end décevant au box-office d’été, où les recettes intérieures globales semblent être en baisse de 67 pour cent – non, ce n’est pas une faute de frappe – par rapport à il y a un an, alors qu’Hollywood et les propriétaires de cinéma continuent de se débattre avec le manque de photos de grands événements.

Pour certains, il y a de quoi sourire.

Alcon et Sony Le film Garfield on s’attend à ce qu’il ronronne facilement après celui de George Miller Furiosa avec un montant estimé à 13 millions de dollars, sur la base des estimations de samedi. (Alcon a entièrement financé le film de 60 millions de dollars.)

Furiosadont la production a coûté 168 millions de dollars, connaît une forte baisse de 59 pour cent à 10,8 millions de dollars, anéantissant les espoirs de rebond après une ouverture décevante du Memorial Day.

Composition FuriosaLes malheurs, le film familial original de John Krasinki SI, qui en est maintenant à son quatrième week-end et avec Ryan Reynolds, continue de tenir. Il a même une chance de battre le film de Miller ce week-end avec un montant estimé à 10,7 millions de dollars.

Un mois dans le 20e siècle et Disney Le Royaume de la planète des singes placera le n°4 avec près de 9 millions de dollars. Il s’agit du film le plus rentable de l’été à ce jour, avec plus de 300 millions de dollars dans le monde.

Le dernier opus du Planète du Singes la franchise est dans une course serrée avec Crunchyroll et le film d’animation sportif de Sony Haikyu !! La bataille des bennes à ordures.

Parmi les offres plus limitées, Disney publie également le drame biographique Jeune femme et la mer, avec Daisy Ridley dans le rôle de la vraie jeune Anglaise célèbre pour avoir traversé la Manche à la nage. Le film, qui n’est prévu que dans 300 salles, devrait rapporter environ 500 000 $.

Camp d’étéciblant les personnes âgées avec des stars telles que Diane Keaton, Kathy Bates et Alfre Woodward, semble s’en sortir un peu mieux avec près d’un million de dollars provenant de 672 sites.

Il y a un an, ce même week-end, Sony Spider-Man : à travers le Spider-Verse ouvert dans le monde entier à 208,6 millions de dollars. Ceci explique en partie pourquoi les revenus combinés du week-end, qui devraient s’élever à environ 68 millions de dollars, sont en forte baisse de 67 % par rapport au même cadre de l’année dernière et après un mois de mai lamentable.