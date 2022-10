Gareth Widdop signe pour Castleford Tigers pour un contrat de deux ans | Actualités de la Ligue de Rugby

Gareth Widdop retourne dans son Yorkshire natal pour rejoindre Castleford

Castleford Tigers a annoncé la signature de Gareth Widdop suite à son départ de Warrington.

Le demi-arrière de 33 ans a signé un contrat pour les deux prochaines saisons et rejoint le capitaine de Wakefield Jacob Miller pour déménager à Castleford.

Widdop a beaucoup d’expérience dans la LNR et la Super League, ayant joué pour les Melbourne Storm et St George Illawarra Dragons, capitaine des Dragons en 2017, avant de déménager à Warrington en 2020.

Il a pris sa retraite du rugby international il y a à peine un mois en tant que deuxième meilleur marqueur de points d’Angleterre, derrière Kevin Sinfield, et savoure la chance de retourner dans son Yorkshire natal pour jouer devant sa famille et ses amis.

“Je suis vraiment ravi de prolonger ma carrière de quelques saisons dans un si grand club. Cela signifie beaucoup.” Widdop a dit à castlefordtigers.com.

“Ils m’ont fait confiance pour m’amener à Castleford. J’espère pouvoir apporter beaucoup d’expérience de ma carrière. Je suis vraiment ravi de commencer avec le club.”

“C’est très agréable, beaucoup de mes amis et certains membres de ma famille sont de grands fans de Cas, donc je pourrais en avoir un peu plus au jeu que lorsque j’étais à Warrington ! C’est génial d’être de retour dans le Yorkshire et plus près de chez moi , j’ai vraiment hâte de commencer.”

Ayant déjà joué avec Mahe Fonua et Jake Mamo, Widdop pense qu’il s’installera rapidement à Castleford sous la direction de l’entraîneur-chef Lee Radford.

“J’ai parlé à Radders (Radford) à quelques reprises, et il a parlé de la possibilité de déménager à Castleford.

“Je connais également quelques-uns des joueurs avec qui j’ai joué en Australie et au Royaume-Uni, et ils ont dit à quel point il était un excellent entraîneur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Gareth Widdop ouvre le score pour Warrington après une belle course de Conor Wrench. Gareth Widdop ouvre le score pour Warrington après une belle course de Conor Wrench.

“Après lui avoir parlé au téléphone et en personne, il semble être une très bonne personne et un très bon entraîneur, donc j’ai hâte de travailler avec lui.

“Je vois beaucoup de garçons autour, certains d’entre eux vivent à ma manière. C’est une excellente équipe, une excellente liste et ils vont dans la bonne direction, et je veux vraiment en faire partie.

“Nous allons y aller et mettre tout en œuvre. Votre soutien signifie beaucoup, courir ici avant, quand cette foule de Cas vous soutient, c’est certainement très vocal.

“Cela vous donne un peu plus d’énergie pour aller jouer. Je suis vraiment ravi de faire partie de la culture de Castleford.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les meilleurs essais de la saison 2022 de Super League. Découvrez les meilleurs essais de la saison 2022 de Super League.

Radford a déclaré: “Ce que Gareth a réalisé dans le jeu a été phénoménal, son expérience qu’il apporte est énorme.

“Au stade où il en est dans sa carrière, je pense que Castleford sera un très bon environnement pour lui et je pense qu’il sera bon pour tout le monde aussi.

“Tous ceux à qui j’ai parlé ont dit à quel point il est un type formidable, quel compétiteur il est, et vous ne faites pas ce qu’il a fait dans le jeu par hasard.

“Il va être un grand joueur et un excellent ajout pour nous, je pense.

“Gareth et Milky (Miller) jouent ensemble, ils ont hâte et moi aussi.

“Je pense qu’ils tireront le meilleur parti l’un de l’autre. Deux types seniors, l’un joue un peu plus d’instinct, mais les points forts de l’autre sont ses compétences organisationnelles, j’espère qu’ils se compléteront.”