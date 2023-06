Gareth Taylor signe une prolongation de contrat d’un an avec Man City Women | Nouvelles du football

Gareth Taylor a signé une prolongation de contrat d’un an avec Manchester City Women.

Taylor – dont le contrat devait expirer fin juin – a été initialement nommé en mai 2020 et a remporté son premier trophée peu de temps après avec une victoire sur Everton lors de la finale de la FA Cup féminine.

Man City a également remporté la Coupe Conti en mars 2022 sous la direction de Taylor, battant Chelsea 3-1, et atteignant la finale de la FA Cup la même saison. Cependant, ils ont été battus par les Blues à Wembley à cette occasion.

Cependant, malgré une séquence de 16 matchs sans défaite lors de la campagne 2022/23, Man City a raté le football de la Ligue des champions, terminant quatrième de la WSL derrière Chelsea, Manchester United et Arsenal. Ils ont également atteint respectivement les demi-finales et les quarts de finale de la Conti Cup et de la FA Cup.

Après avoir signé son nouveau contrat, Taylor a déclaré au site officiel du club: « Je suis très heureux d’avoir signé un nouveau contrat avec le Club – ça fait du bien de l’avoir franchi.

« Je suis très heureux de pouvoir m’engager à City pour une autre saison, et 2023/24 en est une qui me passionne tellement.

Image:

Taylor est manager du club depuis mai 2020





« Nous avons été dans une période de transition au cours des 12 derniers mois, et le jeu féminin a tellement changé au cours de mes trois années à la tête.

« Nous avons eu la chance de remporter des trophées lors de chacune de mes deux premières saisons, et bien que nous n’ayons pas réussi sur ce front l’année dernière, la fierté que j’ai ressentie a pris différentes formes.

« J’ai vraiment senti que cela avait été si agréable en ce qui concerne la situation de l’équipe, où je pense qu’elle peut aller et ce qu’elle peut réaliser pour ce club de football.

« Je sais qu’il y a de la pression sur nous pour réussir, mais j’aime ça – je me suis toujours mis au défi tout au long de ma carrière et c’est maintenant plus important que jamais en tant qu’entraîneur.

Image:

Le joueur de 50 ans a remporté deux trophées à Man City





« Je veux vraiment essayer de tirer le meilleur parti de ce que je pense être capable de faire personnellement, et je crois que ce groupe de joueurs a la capacité de transformer ces moments proches en moments réels avec le soutien de moi-même et le personnel pour nous faire passer au niveau supérieur. »

Le directeur général Gavin Makel a ajouté : « Nous sommes très heureux que Gareth s’engage pour le Club pour une autre année.

« Ensemble, nous construisons une équipe passionnante pleine de joueurs talentueux, jeunes et expérimentés, tous avec une vision commune du beau football et du succès sur le terrain.

« Gareth est quelqu’un qui adopte la méthodologie du City Football Group dans son intégralité, et cela a été vraiment agréable de le voir grandir en tant qu’entraîneur au cours des trois dernières années.

« Nils (Nielsen) et moi sommes impatients de poursuivre notre travail avec lui la saison prochaine aux côtés de cet incroyable groupe de joueurs, l’avenir étant incroyablement prometteur pour Manchester City. »