Le patron de Manchester City Women, Gareth Taylor, a exprimé son espoir que Steph Houghton sera en mesure de jouer à nouveau cette saison.

La skipper de la ville et de l’Angleterre a raté les six derniers matchs de son club, ainsi que les matchs amicaux des Lionnes contre la France et le Canada, avec un problème d’Achille.

Le patron de la ville, Gareth Taylor, a déclaré lors d’une conférence de presse avant le match de quatrième tour de son équipe en FA Cup avec Aston Villa samedi: « Gemma (Bonner) s’est entraînée aujourd’hui – cela lui va bien, elle a juste besoin d’obtenir un volume d’entraînement à son actif.

Image:

Steph Houghton a raté les six derniers matchs de son club avec trois matchs de la WSL à jouer cette saison



« Steph va probablement être un peu plus longtemps malheureusement. C’est un peu une sorte de situation en cours avec sa blessure, juste en termes d’évaluation.

« Elle a travaillé très dur pour essayer de se mettre en forme pour ces derniers matchs de la saison, et c’est juste une question d’être un peu plus patiente, ce qui est difficile parce que nous voulons tous la voir revenir, nous la voulons tous. de retour sur le terrain.

« Mais elle a un grand impact dans les coulisses comme vous vous en doutez, et j’espère que nous pourrons la récupérer avant la fin de la saison. »

















1:16



La WSL continuera d’attirer les joueurs étrangers lorsqu’elle obtiendra une troisième place en Ligue des champions pour la saison 2021-22, ont déclaré l’entraîneur-chef de Bristol City Matt Beard et l’attaquant de Reading Danielle Carter.



Lorsqu’on lui a demandé à quel point c’était réaliste, Taylor a déclaré: « Sans vouloir fixer une heure ou une date réelle pour Steph, nous espérons qu’elle reviendra cette saison, mais à la fin de la journée, sinon, nous devrons continuer sans elle. et les filles sont plus que capables de le faire. «

Mercredi prochain, City accueillera un affrontement croustillant du WSL avec le leader Chelsea, qui est actuellement à deux points de retard.

Ils ont ensuite deux autres matches WSL à jouer, contre Birmingham et West Ham le mois prochain, suivis, s’ils dépassent Villa, d’un match de cinquième tour de la FA Cup contre West Ham ou Chichester et Selsey.

En mai, la patronne par intérim de l’Angleterre, Hege Riise, nommera son équipe de Grande-Bretagne pour les Jeux olympiques d’été de Tokyo.

WSL en direct sur Sky Sports à partir de la saison 2021/22

















0:32



Sky Sports a annoncé un accord de trois ans avec la FA pour devenir le principal diffuseur du WSL à partir de septembre 2021



Sky Sports a annoncé un accord de trois ans avec la FA pour devenir le principal diffuseur de la Barclays Women’s Super League à partir de septembre 2021.

En tant que l’une des ligues les plus compétitives, avec certains des noms et des équipes les plus célèbres au monde, la WSL sera l’une des Sky Sports ‘ offres phares.

L’accord verra Sky Sports montrer au moins 35 matchs exclusivement en direct par saison et renforce encore davantage l’engagement du diffuseur envers le sport féminin.