Gareth Taylor: Chloe Kelly de retour à son meilleur après une blessure au LCA et récolte les fruits de la compétition à Man City | Nouvelles du football

L’héroïne de l’Euro 2020, Chloe Kelly, est de retour à son meilleur niveau et voit les avantages de la compétition dans l’équipe de Man City, a déclaré le manager Gareth Taylor.

Kelly, la marqueuse du but gagnant de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2021 à Wembley l’été dernier, s’est remise d’une blessure au LCA qui l’a exclue de presque toute la saison dernière pour que son club commence 10 de ses 11 matchs WSL ce trimestre.

La joueuse de 25 ans a marqué lors de la raclée 7-0 de City contre Sheffield United en FA Cup le week-end dernier, coiffant une riche veine de forme pour l’ailier qui l’a vue plus que doubler ses minutes de championnat pour le club de la saison dernière, avec à peine la moitié de cette campagne jouée et Leicester City ensuite Sports du ciel Cette fin de semaine.

Après un autre mauvais début de saison et des défaites consécutives, City est maintenant sur une série de neuf matchs de championnat sans défaite avec Kelly jouant son rôle dans leur résurgence – avec des goûts de l’internationale australienne Hayley Raso la poussant pour une place dans le côté aussi.

“Je suis vraiment ravie de la voir dans cette veine riche de bien s’entraîner et de contribuer, et d’avoir l’air de s’être vraiment amusée dimanche dernier”, a déclaré Taylor.

“Il y a un niveau de compétition décent là-bas, Hayley Rasso y contribue également, avec Julie [Blakstad] de l’autre côté et Lauren Hemp. Je pense que c’est une compétition vraiment saine pour les joueurs.

“Avec Chloé, nous devons tenir compte du fait qu’elle a raté toute la saison dernière. Quand vous n’obtenez pas le nombre de matchs sous la ceinture que malheureusement le jeu féminin ne vous donne pas toujours, il est si difficile d’obtenir n’importe quel genre Cela a été une belle période pour nous car c’est la première fois que nous avons une semaine libre depuis le Nouvel An.

“Les joueuses et moi aimons vraiment jouer tous les quelques jours, mais vous ne pouvez pas supporter cela. C’est presque comme un festin ou une famine dans le football féminin où vous avez beaucoup de matchs sur une courte période ou n’avez pas de match depuis des lustres. essayer d’avoir ce rythme, parce que c’est ce dont ils ont besoin, c’est vraiment difficile.

“Elle a eu un sommet incroyable cet été, mais nous savions que cela ne changerait rien à ce que nous avons obtenu dans la première moitié de la saison parce que nous savions que nous avions une joueuse qui essayait peut-être encore de retrouver son chemin.

“Nous avons vu des choses vraiment incroyables d’elle lors de sa première saison. Nous connaissons les joueuses là-bas à coup sûr et elle l’a montré dimanche et elle l’a montré à l’entraînement et elle est poussée par les autres joueuses.

“C’est un endroit vraiment sain pour elle et la chose la plus importante et la plus importante est de la voir avec un sourire sur son visage.”

Kirk: Comment le travail acharné l’emporte sur la chance et pourquoi Leicester Women est en hausse

Willie Kirk s’arrête pour réfléchir lorsqu’on lui demande comment se sont déroulés ses trois premiers mois en tant que manager de Leicester City Women.

“J’ai adoré ça dès la première minute… mais si cela m’avait été purement laissé, je n’aurais pas accepté le poste.”

C’est un bilan franc de la part de l’Ecossais, qui a remplacé Lydia Bedford à la barre début novembre. Il était depuis quatre mois en tant que premier directeur du football du club, après avoir été limogé par Everton en octobre précédent.

Mais les résultats sur le terrain ont dicté un changement.

En savoir plus sur les adversaires de Man City ce week-end ici.