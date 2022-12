Gareth Southgate vs Didier Deschamps: Maître et apprenti s’affrontent alors que l’Angleterre affronte la France | Nouvelles du football

Lorsque l’Angleterre et la France s’affronteront en quart de finale de la Coupe du monde, cela donnera également à Gareth Southgate son premier test compétitif contre son modèle de manager.

C’est celui qui pourrait continuer à façonner son héritage en Angleterre. Gagnez, et il est le premier – et le seul – entraîneur anglais à atteindre trois demi-finales consécutives. Perdre, et des parallèles avec l’abandon de la Golden Generation dans trois quarts de finale consécutifs seront rapidement établis.

Les similitudes entre Southgate et l’entraîneur français Didier Deschamps sont déjà évoquées depuis un certain temps, et il s’agit de la première rencontre compétitive entre les deux. Ils se sont rencontrés une fois auparavant, avec l’Angleterre battue 3-2 à Paris lors d’un match amical en 2017.

Plus en retrait, l’Angleterre n’a pas battu la France dans un match de compétition d’aucune sorte depuis la Coupe du monde 1982.

Qu’ils le fassent samedi peut dépendre de l’expérience, a déclaré l’expert français du football Jonathan Johnson au Podcast Coupe du monde Sky Sportsles deux managers ayant autrement le potentiel de s’annuler.

“Je pense que Southgate modélise définitivement son approche de la gestion de l’équipe d’Angleterre sur ce qu’il a vu de Deschamps au cours des 10 dernières années environ”, a déclaré Johnson au podcast.

“Il y a certainement un fort élément de loyauté dans la façon dont les deux sélectionnent leurs équipes et leur onze de départ. Je pense aussi que Southgate essaie d’être aussi pragmatique que Deschamps quand on regarde quand ils chronométrent leurs remplacements dans les matchs. , par exemple. Des choses comme ça, c’est autour d’un point similaire du jeu.

“Je pense qu’il y a pas mal de parallèles entre Deschamps et Southgate. Et je suis vraiment curieux de voir comment ça se passe ce week-end parce qu’il y a beaucoup de talent des deux côtés, mais quand vous arrivez à ce stade d’un tournoi, cela se résume en grande partie à la tactique et évidemment, Deschamps a tellement d’expérience dans des tournois comme celui-ci.

“Southgate est encore en train d’apprendre et a un bilan impressionnant basé sur les derniers Championnats d’Europe et Coupes du monde de l’Angleterre, mais je pense que vous devez probablement dire que Deschamps le nuance en termes d’expérience en tant que manager dans l’ensemble.”

“Les blessures forçant la main de Deschamps ont peut-être aidé la France”

La France est déjà devenue le premier détenteur de la Coupe du monde à se qualifier depuis les phases de groupes depuis 2006, lorsque le Brésil a atteint les quarts de finale.

Cette distinction mineure est venue malgré l’apathie du public français à propos de la performance de Deschamps et des récents résultats de l’équipe, qui n’a remporté qu’un seul de ses six matchs lors du récent tournoi de la Ligue des Nations.

Melissa Reddy de Sky Sports News a déclaré au podcast de la Coupe du monde de Sky Sports que le choc de la Coupe du monde de samedi avec la France ne définira pas l’héritage anglais de Gareth Southgate.



Deschamps a fait preuve d’une grande loyauté envers ses joueurs, comme Southgate, mais cela a été mis à l’épreuve par le nombre de blessures subies par ceux qui les ont menés à la gloire de la Coupe du monde il y a quatre ans, notamment Paul Pogba et N’Golo Kante.

Johnson estime que cela a fini par jouer en faveur de la France – en forçant la main du manager à changer de personnel et, par conséquent, les performances de son équipe.

“Le talent que possède la France, en termes de potentiel pour créer une dynastie et aussi ce que les joueurs peuvent apporter à la configuration internationale maintenant, est sans doute le plus grand que nous ayons vu parmi les récents tenants du titre.

Les joueurs français blessés Karim Benzéma – quadriceps

– quadriceps Lucas Hernandez – genou

– genou N’Golo Kanté – ischio-jambiers

– ischio-jambiers Paul Pogba – genou

– genou Mike Maignan – veau

– veau Presnel Kimpembe – talon

– talon Christophe Nkunku – genou

“Je pense aussi que le fait que Deschamps ait été forcé, à bien des égards, de faire venir beaucoup de joueurs que nous voyons a rafraîchi les choses. S’il était allé dans cette coupe du monde avec la majorité de ses joueurs de 2018 à sa disposition, peut-être que cela aurait été une autre histoire.

“Quand vous avez certains des meilleurs jeunes talents émergents du football mondial à Kylian Mbappe, performant comme il est, ainsi que certains des événements malheureux avant le tournoi – les joueurs ont perdu sur blessure, quelques controverses de plus, cela a en fait permis à Deschamps de forger une mentalité collective plus forte que celle que nous avons vue depuis à peu près les quatre années depuis 2018.

“Toutes ces choses ont contribué à ce que la France soit en fait dans une bien meilleure position que ce à quoi beaucoup de gens s’attendaient et potentiellement une meilleure position qu’elle ne l’aurait été si les choses s’étaient censément déroulées à la perfection et que Deschamps avait pu rester fidèle à de nombreux joueurs. qui lui a si bien servi en 2018.”

“Un nouveau respect pour l’Angleterre de la part de la France”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le défenseur anglais Kyle Walker se dit prêt à affronter Kylian Mbappe et la France et dit qu’il ne lui déroulera pas le tapis rouge, ni ne le laissera faire obstacle à une éventuelle finale de la Coupe du monde.



Les décennies de sous-performance de l’Angleterre les ont vus “ridiculisés” à l’époque par les supporters français, a ajouté Johnson, leur récent regain de forme en faisant finalement de sérieux prétendants au match de samedi.

La France n’a affronté l’Angleterre que trois fois lors de tournois depuis la victoire des Trois Lions en 1982, avec deux nuls et un penalty de dernière minute de Zinedine Zidane infligeant une défaite 2-1 à la Golden Generation de Sven Goran Eriksson à l’Euro 2004.

Bien qu’ils entrent à nouveau dans la rencontre de ce week-end en tant que favoris, la France aura un nouveau respect pour l’équipe de Southgate.

“Je pense certainement que l’Angleterre est maintenant plus respectée après ses sorties dans les deux derniers tournois internationaux qu’elle ne l’était auparavant”, a déclaré Johnson.

“De toute évidence, les Trois Lions ont été un peu ridiculisés pour avoir des joueurs talentueux, mais ils n’ont jamais vraiment été en mesure de se battre sérieusement pour les titres. Mais je pense que maintenant, certainement en France, ils sont considérés comme un rival qui doit être respecté et une équipe qui pourrait aller jusqu’au bout si elle devait dépasser la France.

“Le sentiment français, celui qui gagne ce match pourrait potentiellement finir par être le vainqueur du titre au Qatar.”