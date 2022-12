Gareth Southgate va-t-il quitter son poste d’entraîneur de l’Angleterre ? Le patron des Three Lions dit qu’il “prendra du temps” pour réfléchir à sa position

Gareth Southgate dit qu’il prendra son temps pour décider de continuer en tant que patron de l’Angleterre – et a refusé de blâmer Harry Kane pour la défaite en quart de finale contre la France.

Les Three Lions ont été éliminés de la Coupe du monde après que le penalty raté de Kane les ait condamnés à la défaite contre les Bleus.

Southgate est maintenant en charge depuis six ans, guidant auparavant l’Angleterre vers les demi-finales de la Coupe du monde en 2018 et la finale de l’Euro 2020, mais il lui reste encore deux ans sur son contrat actuel.

“Chaque fois que j’ai terminé des tournois, j’ai eu besoin de temps pour prendre les bonnes décisions, car émotionnellement, vous ressentez tellement de sentiments différents”, a-t-il déclaré.

“L’énergie nécessaire à ces tournois est énorme, donc je veux prendre la bonne décision, quelle qu’elle soit pour l’équipe, pour l’Angleterre, pour la FA. Je dois être sûr que la décision que je prends est la bonne. – Je pense qu’il est juste de prendre un peu de temps pour le faire car je sais par le passé à quel point mes sentiments ont fluctué au lendemain des tournois.

“Ce soir, j’ai trop de choses dans la tête pour penser logiquement à tout cela. Je pense que nous avons donné une très bonne image de nous-mêmes au reste du monde mais à la fin, une seule équipe gagne. Nous voulions gagner et ce soir nous sommes juste tombés en deçà.”

Kane a égalé le record de buts de Wayne Rooney en Angleterre avec un penalty au début de la seconde période contre son coéquipier des Spurs Hugo Lloris, mais a tiré au-dessus de la barre lorsque les Three Lions ont obtenu un deuxième coup de pied en fin de match.

“C’est très difficile quand vous obtenez un deuxième penalty, et bien sûr contre un gardien qui vous connaît très bien – il y a beaucoup de choses impliquées dans cette situation”, a déclaré Southgate.

“Même les meilleurs vont parfois manquer – il n’y a personne que je préférerais avoir dans cette situation, et si nous en avions un demain, je ressentirais exactement la même chose.

“Il est très, très bas mais il n’a rien à se reprocher – nous sommes dans la position où nous sommes en tant qu’équipe à cause de son leadership et de ses objectifs sur une longue période.

“Ce soir, le résultat est le résultat à cause de 100 minutes de football et de beaucoup de choses qui se sont passées des deux côtés – même si cela se passe, nous avons encore beaucoup à faire pour gagner le match. Nous avons toujours collé ensemble comme une équipe – nous gagnons et perdons ensemble.

“Je pensais que sa performance de ce soir était sa meilleure du tournoi. C’est cruel pour lui car il se sentira déçu de lui-même, mais il ne devrait pas.”

L’Angleterre s’est généralement bien comportée lors du tournoi et a eu le dessus sur une grande partie du match contre la France.

“Mon sentiment immédiat est qu’il y a moins de choses sur lesquelles réfléchir pour avoir éventuellement fait différemment lors de ce tournoi”, a déclaré Southgate.

“Le déroulement du match ce soir, la façon dont nous avons réagi après la mi-temps, les messages que nous avons donnés, quand nous avons encaissé le deuxième but, c’était l’une de nos meilleures périodes du match. Cependant, sortir d’un tournoi est toujours très difficile, mais je ne peux que dire la fierté que j’ai pour les joueurs, la façon dont ils s’y sont pris a été exceptionnelle.

“Ils ont poussé une nation de premier plan jusqu’au bout ce soir – plus de possession de balle, plus de tentatives au but. Nous pensions que nous pouvions venir ici et gagner le tournoi, donc ce soir c’est très difficile.

“Je pense que c’est probablement le meilleur que nous ayons joué contre une grande nation au cours de ma période à la tête, mais à la fin, nous avons échoué. Le score est tout ce qui compte.”

Le vainqueur du match, Olivier Giroud, a admis que la France avait eu une certaine fortune pour organiser une demi-finale contre le Maroc mercredi, alors qu’elle tentait de conserver le trophée qu’elle avait remporté en Russie en 2018.

“Nous avons eu un peu de chance parce que Kane a raté le penalty, mais nous nous sommes battus l’un pour l’autre – cela m’a rappelé la mentalité que nous avions en 2018”, a-t-il déclaré. “J’espère qu’on pourra aller loin dans ce tournoi, ce groupe mérite d’y arriver.

“Le match de ce soir m’a rappelé la demi-finale contre la Belgique en 2018, quand nous étions devant, puis nous nous sommes battus bec et ongles pour rester devant. L’Angleterre est revenue dans le match et nous a mis sous pression, mais nous avons montré que nous pouvions être dangereux sur la contre-attaque. Ce qui est important dans ce type de match, ce sont les petits détails, de tenter sa chance quand on en a. C’est ce qu’on a fait. C’était une sensation incroyable de marquer.”