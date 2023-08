Gareth Southgate sur Roy Keane, le gilet et pourquoi Gabby Agbonlahor devance Jamie O’Hara

Le manager anglais Gareth Southgate n’a que 10 mois avant que les fans regardent l’Angleterre se diriger vers l’Euro 2024.

Mais tandis que le patron des Three Lions était interrogé sur le tournoi à venir et d’autres sujets sur l’Angleterre à l’antenne, Southgate a également essayé les questions rapides de talkSPORT.com, donnant son point de vue sur Roy Keane, l’avenir de son gilet et plus encore.

Southgate est venu en studio pour dire à White et Jordan de talkSPORT son point de vue sur Harry Kane au Bayern Munich, le déménagement controversé de Jordan Henderson en Arabie saoudite et la course « acceptable » de la Coupe du monde 2022 en Angleterre, entre autres sujets importants.

Mais loin des débats qui dominent le football en ce moment, talkSPORT.com peut désormais donner aux fans anglais un aperçu de ce que les opinions de l’ancienne star de Middlesbrough, Crystal Palace et Aston Villa vont au-delà du domaine de la gestion de l’équipe nationale.

Bryan Robson ou Roy Keane ?

Southgate admirait l’ancien milieu de terrain de Manchester United Bryan Robson lorsqu’il grandissait en tant que fan du club.

Ce n’est également certainement pas un secret que Southgate s’est affronté avec un autre ancien capitaine à Roy Keane sur le terrain, l’Irlandais frappant la star de Crystal Palace à l’époque, puis en désaccord lorsqu’ils ont fait du punditry ensemble.

Mais l’histoire mise à part, qui dirait-il est le meilleur joueur s’il devait choisir ?

« Oh wow, ce sont à la fois des joueurs exceptionnels et des leaders exceptionnels. C’est difficile pour moi d’affronter Bryan parce que c’était un héros d’enfance », a-t-il déclaré à talkSPORT.com.

« Mais je pense que si vous regardez ce que Roy a gagné pendant qu’il était au club et la longévité de la période réussie pendant laquelle il a été capitaine, je mettrais probablement Roy légèrement en avant.

« Mais Robbo était un joueur merveilleux et Roy est un grand fan de Robbo et a un immense respect pour Robbo. Mais je pense que sur ce qu’ils ont gagné, je devrais mettre Roy juste devant.

Lorsqu’on lui a demandé si son expérience de jouer contre eux sur le terrain avait influencé sa décision, il a déclaré: « J’ai joué contre eux deux mais Robbo était avec nous à l’Euro 96 dans l’équipe d’entraîneurs et j’ai beaucoup travaillé avec Roy à la télévision.

« J’ai une énorme admiration pour les deux, ils ont tous les deux un énorme dynamisme et une volonté de gagner. Alors oui, pas facile à appeler. »

Jamie O’Hara ou Gabby Agbonlahor ?

O’Hara et Agbonlahor de talkSPORT sont connus pour leurs affirmations audacieuses à l’antenne.

Mais ils ont bien sûr aussi fait carrière en Premier League, et Southgate a eu le plaisir de les affronter tous les deux.

Alors – bien qu’il s’agisse de joueurs différents – qui pensait-il être le meilleur ?

« J’aurais joué contre les deux », a-t-il déclaré.

« Mais Gabby avait de la vitesse, ce qui n’était vraiment pas bon pour moi.

« Bien sûr, c’est un ancien homme de la Villa, donc j’ai un peu d’affinité avec ça. Mais oui, vraiment deux joueurs différents. »

Désolé, Jamie !

Gilet ou pas gilet ?

D’accord, nous avons donc inclus une question basée sur l’Angleterre.

Mais celui-ci sera dans l’esprit des fans des Three Lions partout… L’emblématique gilet Southgate réapparaîtra-t-il pour l’Euro 2024 si l’Angleterre y arrive ?

Préparez-vous à être déçu…

« Eh bien ce ne sera pas un gilet [that I’ll be wearing] Je peux vous assurer ! », a-t-il déclaré.

« Cela a pris une vie propre, et j’ai décidé assez rapidement que nous n’en reverrions plus.

« C’est bien que les gens aient été dérangés franchement ! Mais oui, ce n’est pas à propos de moi sur le côté, c’est à propos de ce que les gars font sur le terrain. Je voulais m’assurer que je n’étais pas seulement le type au gilet !

