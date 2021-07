Gareth Southgate – ‘Spirit’ a aidé l’Angleterre à atteindre les demi-finales de l’Euro 2020

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a déclaré que c’était l’esprit de l’ensemble du groupe qui distingue son équipe alors qu’ils ont réservé une place en demi-finale du Championnat d’Europe avec une victoire 4-0 sur l’Ukraine samedi.

Deux buts de Harry Kane et des têtes de Harry Maguire et Jordan Henderson ont permis à l’Angleterre de se qualifier pour le dernier carré d’un euro pour la première fois en 25 ans, Southgate saluant l’attitude collective de son équipe comme la raison de leur progression.

« Nous avons donné une performance fantastique, non seulement les joueurs qui ont commencé, mais les joueurs qui sont entrés en jeu ont maintenu l’élan », a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse.

« Je pense aussi aux joueurs que j’ai laissés en dehors de l’équipe et qui ne sont pas entrés sur le terrain.

« Ils ont été une partie si importante de ce que nous faisons. Il est si difficile de garder un groupe de cette taille impliqué, heureux, se sentant valorisé. Et pourtant, ces gars ont été phénoménaux dans la façon dont ils se sont sacrifiés pour le groupe.

« Nous sommes en demi-finale à cause de cet esprit. Bien sûr, la qualité de notre jeu est importante, mais j’ai vu beaucoup de nations sortir parce qu’elles n’ont pas l’esprit de ces garçons. »

La prochaine étape pour l’Angleterre est un affrontement mercredi à Wembley avec le Danemark qui a battu la République tchèque 2-1 samedi.

jouer 0:42 Steve McManaman et Nedum Onuoha réfléchissent à ce qui les a impressionnés de l’Angleterre lors de sa défaite 4-0 contre l’Ukraine en quarts de finale de l’Euro 2020.

Les Danois ont eu un tournoi émouvant à la suite de l’arrêt cardiaque sur le terrain de Christian Eriksen, et Southgate est conscient de leur qualité et de leur unité après l’expérience déchirante du milieu de terrain.

« Nous savons à quel point le Danemark est une bonne équipe et ils l’ont prouvé dans ce tournoi », a ajouté Southgate. « Ils surfent sur une vague d’émotion avec ce qui s’est passé avec Christian également.

« Ce sera un match fantastique auquel participer. Nous avons plus d’expérience de ce genre de jeux en tant que groupe et individuellement, les joueurs ont aussi l’expérience de ces jeux. [from club level], nous devons donc l’utiliser mercredi soir. »

Le prix proposé est une première apparition en finale de Championnat d’Europe pour l’Angleterre et une seconde dans des tournois majeurs.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir », a ajouté Southgate. « Avant la fin du match de ce soir, je pensais déjà au prochain défi.

« C’est celui-là pour nous, nous n’avons jamais participé à une finale de Championnat d’Europe, et c’est une autre opportunité pour nous de marquer l’histoire. »