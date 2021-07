Gareth Southgate savoure une soirée spéciale à Wembley alors que l’Angleterre atteint la finale de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Gareth Southgate a savouré de partager une soirée historique pour le football anglais avec la nation alors que l’Angleterre a vaincu le Danemark pour atteindre la finale de l’Euro 2020 – leur première finale internationale depuis 1966.

Le capitaine Harry Kane a mis fin aux 55 ans d’attente de l’Angleterre pour une finale masculine majeure avec un spectaculaire vainqueur en prolongation, convertissant le rebond après que le gardien danois Kasper Schmeichel ait sauvé son penalty controversé.

Trois ans après le chagrin d’amour en demi-finale de la Coupe du monde 2018 à Moscou et 25 ans après son tristement célèbre penalty manqué lors de la défaite en tirs de barrage contre l’Allemagne à l’Euro 96, c’était la rédemption pour Southgate et ses joueurs, car plus de 60 000 fans ont généré une atmosphère endiablée rarement vue au nouveau Wembley.

« Je suis tellement fier des joueurs », a déclaré Southgate. « C’est une occasion incroyable d’en faire partie, les fans ont été incroyables toute la nuit.

Le triomphe de l’Angleterre a été rendu d’autant plus impressionnant par le côté fougueux du Danemark qu’ils ont dû combattre sans relâche pour vaincre.

Mikkel Damsgaard a donné aux Danois un départ de rêve avec un premier match exquis sur coup franc, alors que Jordan Pickford a été battu à l’Euro 2020 pour la première fois.

L’Angleterre a répliqué en forçant Simon Kjaer à transformer le ballon dans son propre filet, mais le Danemark, inspiré par le gardien de but Schmeichel, a repoussé attaque après attaque et a forcé les prolongations, avant que Kane n’obtienne enfin cette finale tant attendue.

« Cela n’allait jamais être simple, le match de l’autre soir à Rome l’était, mais nous avons dit aux joueurs qu’ils devraient faire preuve de résilience et revenir de quelques revers, et nous l’avons fait ce soir », a ajouté Southgate.

« Quand vous avez attendu aussi longtemps que nous devions passer par une demi-finale, les joueurs – compte tenu de l’expérience internationale limitée de certains d’entre eux – ont fait un travail incroyable.

« La chose la plus agréable est que nous avons donné à nos fans et à notre nation une nuit fantastique, et le voyage se poursuit pendant encore quatre jours.

Southgate évalue la menace italienne

L’Angleterre a peu de temps pour se prélasser dans la gloire de sa victoire en demi-finale, avec les Three Lions de retour à Wembley dimanche, où l’Italie se tient entre eux et une première couronne européenne. Southgate a insisté sur le fait que les préparatifs commenceraient immédiatement.

« Je pense que le Danemark n’a perdu que quatre matches sur une trentaine de matchs. Le bilan de l’Italie est encore meilleur que cela. Ils ont été une équipe de premier plan ces deux dernières années, nous avons suivi de près leurs progrès, nous connaissons la façon dont ils jouer, avec beaucoup d’énergie et de style.

« C’est donc le plus grand test possible que nous puissions avoir. Nous avons un jour de moins pour récupérer mais nous devons nous préparer à partir de maintenant. C’est merveilleux d’avoir l’opportunité de les affronter. »

Southgate a ajouté: « Nous sommes en finale, nous devons en profiter, mais il y a un autre obstacle énorme à essayer de surmonter.

« L’Italie est une très bonne équipe, elle a vraiment montré une forme exceptionnelle, a des guerriers défensifs à l’arrière, ce sera un grand match à espérer. Nous avons eu trois matchs mémorables au rebond.

« Nous avons dit que nous voulions créer des souvenirs pour notre nation, maintenant nous devons terminer le travail. Les finales sont là pour être gagnées, nous devons nous regrouper, réparer et récupérer parce que ce soir a pris beaucoup de choses émotionnellement et physiquement. «