Gareth Southgate salue Marcus Rashford nouveau et amélioré après son accolade contre le Pays de Galles

Marcus Rashford est un joueur transformé pour l’Angleterre, a déclaré le manager Gareth Southgate après que le double but de l’attaquant contre le Pays de Galles mardi ait propulsé l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Lorsque Southgate a nommé son équipe de Coupe du monde d’Angleterre, il n’était en aucun cas certain que le nom de Rashford serait inclus.

Pourtant, s’il restait des doutes quant à savoir s’il méritait d’être dans l’avion, ils ont été balayés lors du dernier match du groupe B de l’Angleterre lorsqu’un doublé en seconde période les a aidés à remporter une victoire 3-0 bien méritée qui a organisé une rencontre à élimination directe avec Sénégal.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Son premier but, un coup franc direct peu après la mi-temps, a sorti l’impasse pour l’Angleterre après ce qui avait été une première mi-temps lourde, tandis que le second était peut-être plus à taper, alors qu’il coupait à l’intérieur et trouvait le filet avec une finition nette entre le gardien. les jambes.

Alors qu’il levait les bras au ciel pour célébrer, ce qu’il expliqua plus tard parce qu’un ami proche était récemment décédé, l’image contrastait avec l’année dernière, lorsque la forme de Rashford avait faibli avant l’Euro 2020 retardé.

Il a ensuite largement joué un rôle de soutien lors du tournoi, qui s’est terminé par un penalty raté lors de la fusillade finale contre l’Italie.

“Cela a été un défi pour lui”, a déclaré Southgate après avoir offert à Rashford son premier départ depuis juin de l’année dernière.

“Je suis allé le voir cet été et j’ai eu une longue conversation, il avait des idées claires sur ce qu’il pensait devoir faire et vous pouvez le voir avec son club, cela s’est montré avec nous. Nous avons un joueur différent de l’Euro.

“C’est super pour lui et super pour nous.”

L’attaquant est désormais le co-meilleur buteur de la Coupe du monde avec trois buts, n’ayant commencé qu’un seul des trois matchs de l’Angleterre et joué un total de 107 minutes.

“Des moments comme celui-ci, c’est pour ça que je joue au football. Les plus grands moments, les meilleurs moments”, a-t-il déclaré après que l’Angleterre ait dominé son groupe de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2006.

A LIRE AUSSI : Coupe du Monde de la FIFA 2022: Marcus Rashford Nets Brace alors que l’Angleterre bat le Pays de Galles 3-0 pour organiser le choc du Sénégal

La sélection de Rashford a également été une justification pour Southgate, qui a annoncé les changements, recrutant l’attaquant de Manchester United et Phil Foden à la place de Raheem Sterling et Bukayo Saka.

Foden était une présence occupée sur le flanc, en particulier en seconde période lorsqu’il a changé de camp avec Rashford et a saisi le deuxième but de l’Angleterre, un tap-in d’un centre de Harry Kane.

“Par instants, j’ai pensé qu’ils (Rashford et Foden) étaient un peu calmes en première mi-temps”, a déclaré Southgate.

«Nous avons décidé de changer d’aile et nous avons pensé que cela pourrait leur permettre d’aller à l’extérieur mais aussi la chance d’entrer et ils ont très bien répondu. Et bien sûr, pour eux deux, marquer des buts est formidable.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici