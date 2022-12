Gareth Southgate reste timide quant à son avenir en tant que manager de l’Angleterre après le crash des Trois Lions lors de la Coupe du monde au Qatar | Nouvelles du football

L’entraîneur anglais Gareth Southgate dit qu’il “a besoin d’un peu de temps [to] revoir et réfléchir” après que son équipe ait été éliminée de la Coupe du monde du Qatar en quart de finale, battue 2-1 par la France, championne en titre.

Les buts d’Aurélien Tchouameni et d’Olivier Giroud ont permis aux titulaires de se qualifier pour une rencontre en demi-finale avec le Maroc, aux dépens de l’Angleterre, après que le capitaine Harry Kane a marqué sur place mais a ensuite tiré un deuxième penalty tardif au-dessus de la barre.

“Après chaque tournoi, nous nous sommes assis, avons passé en revue et réfléchi”, a déclaré Southgate, d’un ton réfléchi. “Nous avons donc besoin d’un peu de temps pour nous assurer que tout le monde prend les bonnes décisions.”

La France est désormais à une victoire de devenir le premier finaliste consécutif depuis le Brésil en 2002, et à deux de devenir la troisième équipe à conserver le trophée après le Brésil en 1962 et l’Italie en 1938.

Gareth Southgate semble découragé après la défaite de l’Angleterre contre la France





“En fin de compte, les buts sont décisifs”, a poursuivi Southgate. “Je viens de dire aux joueurs qu’ils ne pouvaient plus donner. Ce sont de belles marges. Des choses se sont passées des deux côtés qui ont décidé du match. Je suis fier de la façon dont ils ont traversé le tournoi.

“Félicitations à la France. Ils savent qu’ils ont joué un match d’enfer. Je ne pense pas que nous aurions pu faire plus.”

Southgate a également offert son soutien au capitaine Kane après son penalty décisif manqué : “Pour moi, nous gagnons et perdons en équipe et nous avons laissé quelques buts et raté quelques occasions. Harry a été incroyable pour nous, si fiable dans ce genre de situations. Nous ne serions pas là sans le nombre de buts qu’il a marqués pour nous.”

Le coach anglais a encore deux ans sur son contrat actuel après avoir déjà été en poste pendant six ans, supervisant trois tournois majeurs, atteignant les demi-finales de Russie 2018 avant de souffrir de tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020.

Analyse : Southgate pourrait décider que le moment est venu de partir

Harry Kane est consolé par Gareth Southgate à plein temps





Kaveh Solhekol de Sky Sports News au Qatar :

“Le fait est qu’il reste encore deux ans à Gareth Southgate sur son contrat avec l’Angleterre.

“Il y a aussi le sentiment parmi les journalistes qui suivent l’Angleterre que peut-être Southgate pense qu’après cette Coupe du monde, ce serait le bon moment pour lui de partir.

“Il est entraîneur de l’Angleterre depuis six ans. Il a mené l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, en finale de l’Euro à Wembley et cette fois-ci en quart de finale de cette Coupe du monde.

“Mais il n’est pas seulement à la FA depuis six ans, car il travaillait également pour la FA pendant cinq ans avant cela.

“Il a donc passé 11 ans à la FA.

“S’il devait dire ‘J’ai eu une assez bonne manche, j’ai fait mon temps et j’ai fait de mon mieux, tout est en meilleure forme que lorsque j’ai rejoint la FA’, je pense qu’il irait avec beaucoup de bons voeux.”