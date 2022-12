Gareth Southgate reste en tant que manager de l’Angleterre: Gary Neville soutient la décision en disant que l’équipe est «au bon endroit» après la sortie des quarts de finale de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Gary Neville a salué la nouvelle selon laquelle Gareth Southgate restera en tant que manager de l’Angleterre jusqu’à la fin de son contrat, qui court jusqu’à la fin de l’Euro 2024.

Southgate a déclaré qu’il avait besoin de temps pour envisager sa prochaine étape après le départ de l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde en France, mais dimanche matin, il a été confirmé qu’il resterait à ce poste.

Le spécialiste de Sky Sports, Neville, pense que Southgate est la bonne personne pour emmener l’Angleterre dans ces championnats d’Europe, après une campagne de Coupe du monde qui, bien qu’elle n’ait pas égalé ou amélioré la demi-finale il y a quatre ans en Russie, ou la place de finaliste de l’Euro. l’été dernier, montrait encore des signes positifs de progrès.

“Je pense que c’est la bonne décision”, a déclaré Neville à Sky Sports News. “Quand j’ai vu que cela allait être discuté au Nouvel An, je ne pensais pas que cela fonctionnerait, le laissant pendre si longtemps. J’ai senti qu’il fallait s’en occuper et le fait qu’il soit sorti du jour au lendemain est le bienvenu .

“Cela le met au lit, cela permet à chacun de se concentrer pour les 18 prochains mois. S’il doit y avoir un changement, ce sera après le prochain tournoi, cela signifie qu’un plan de succession approprié peut être mis en place.

“Cela ne semblait pas bien que Gareth parte et je n’avais pas non plus l’impression que ni lui ni la FA avaient prévu quoi que ce soit, que ce soit dans leur propre carrière ou pour que la FA remplace Gareth.

Harry Kane a raté un penalty alors que l’Angleterre s’inclinait contre la France





“Nous avons bien joué dans ce tournoi, nous avons bien joué contre la France, je pensais que nous étions la meilleure équipe ce soir-là et cela arrive parfois dans le football.

“Je sais que nous voulons toujours une autopsie, un bouc émissaire, un blâme mais cela n’existe pas vraiment pour moi dans ce tournoi. Je pense que les joueurs, le manager et les entraîneurs se sont plutôt bien comportés, acceptant que perdre un quart de finale, là seront ceux, y compris moi-même, pensant “pourquoi ne pouvons-nous pas franchir la ligne?”

“Mais n’ayant pas franchi la ligne moi-même plusieurs fois, je le comprends.”

Southgate n’a jamais remporté de trophée en tant que manager, mais malgré les appels de certains pour qu’il soit remplacé par un entraîneur-chef ayant fait ses preuves dans la livraison d’argenterie, Neville a déclaré que son ancien coéquipier anglais avait apporté des améliorations significatives et surpassé des noms plus illustres. du passé qui ont pris la direction de l’équipe nationale.

“Cette idée qu’ils s’excluent mutuellement et vous ne pouvez pas avoir ce que Gareth a apporté – qui est le respect, l’intégrité, un bon football, de bonnes performances – et ensuite gagner, je ne suis pas d’accord avec ça”, a déclaré Neville.

“Cette idée que ce gentil Gareth Southgate ne peut pas gagner un tournoi avec l’Angleterre, je n’y adhère pas.

“Nous avons fait venir Sven-Goran Eriksson qui était apparemment un dur vainqueur, tout comme Fabio Capello, des entraîneurs qui ont eu du succès au niveau des clubs, et ils n’ont rien livré comme ce que Gareth a livré avec l’Angleterre. Mettons cela au lit.

“Au cours des 10 dernières années, nous avons voulu une meilleure équipe, une équipe plus technique, de meilleures performances, atteindre les dernières étapes des compétitions, garder le ballon… Gareth a fait toutes ces choses.

“Il nous a permis de nous sentir mieux à l’idée de jouer à nouveau pour l’Angleterre, de faire respecter nos joueurs et notre jeu dans le monde entier. Nous sommes bien placés. Avec le succès des femmes, avec le succès de l’équipe de jeunes, l’Angleterre a eu un très bon 10 années, cette idée dont nous avons besoin pour faire venir ce vainqueur tueur au nez dur et tout d’un coup tout ira bien, je n’y adhère pas.

“J’ai joué avec Southgate, je le connais depuis longtemps – il veut désespérément gagner. Ne vous laissez pas berner par cette belle façade simplement parce qu’il est poli quand il parle aux gens et fait les conférences de presse où il s’exprime.

“Rappelez-vous la façon dont il a géré certaines grandes décisions et il a été plus difficile que beaucoup de managers anglais au fil des ans qui l’ont mis en bouteille avec de grands noms et les ont réintégrés directement dans l’équipe.”