Gareth Southgate nomme une équipe provisoire d’Angleterre pour l’Euro 2020

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré que le nombre de ses joueurs impliqués dans la finale européenne cette semaine et que les doutes sur les blessures l’avaient obligé à retarder la nomination d’une équipe finale pour l’Euro 2020 jusqu’au 1er juin. et Ben White. Manchester United affrontera Villarreal pour la Ligue Europa mercredi avant que Manchester City et Chelsea ne s’affrontent dans une finale de la Ligue des champions entièrement anglaise samedi. Les capitaines de United et de Liverpool, Harry Maguire et Jordan Henderson, ainsi que le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips sont tous inclus dans l’équipe de Southgate malgré les doutes sur les blessures.

«Notre situation est plus compliquée que n’importe quel autre pays pour le moment. Sur ces 33 joueurs, nous avons encore 12 joueurs à disputer la finale européenne cette semaine, donc nous aurons toujours besoin de joueurs supplémentaires pour la première partie de notre camp », a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse après avoir dévoilé l’équipe.

«Ma préférence est de nommer l’équipe comme étant vierge de 26 ans. Nous avons pu le faire avant la Russie (Coupe du monde en 2018). Nous avions des acteurs de réserve qui connaissaient leur rôle. C’est toujours une situation préférable, mais nous n’avons pas de jeu de cartes idéal cette fois et il y a beaucoup d’inconnues.

«Nous en saurons beaucoup plus dans les sept prochains jours et serons en mesure de prendre les meilleures décisions possibles.»

Trent Alexander-Arnold de Liverpool fait partie des quatre arrières droits inclus au milieu des spéculations selon lesquelles il devrait manquer la dernière équipe malgré un retour en forme dans les dernières semaines de la saison.

L’Angleterre affrontera l’Autriche le 2 juin et la Roumanie quatre jours plus tard lors de matches amicaux d’avant le tournoi au stade Riverside de Middlesbrough.

Les Trois Lions entament leur campagne Euro 2020 contre la Croatie le 13 juin avant d’affronter l’Écosse et la République tchèque dans le groupe D.

L’avenir du capitaine anglais Harry Kane au niveau du club pourrait devenir une distraction pendant le tournoi après que le vainqueur du Golden Boot de la Premier League ait annoncé son désir de quitter Tottenham la semaine dernière.

Mais Southgate a écarté la possibilité qu’un accord se produise pendant l’Euro malgré l’intérêt signalé par City, United et Chelsea.

«Je ne pense pas avoir besoin d’avoir une conversation avec Harry Kane concernant la concentration ou le professionnalisme», a ajouté Southgate.

«Il a un objectif avec nous et c’est de gagner un championnat d’Europe.

«Ce qui se passe avec son club est une question pour lui et Tottenham. Il a fait des déclarations ces derniers jours, donc à bien des égards, ce n’est plus le cas maintenant.

«Je pense qu’il est très peu probable que des accords de transfert soient conclus pendant notre absence.

«Je suis très réaliste à propos de ces choses, nous n’allons pas arrêter la sonnerie des téléphones, nous ne pouvons pas contrôler les conversations en privé, mais la plupart des accords sont conclus à la fin des tournois ou dans la première semaine après la fin du tournoi. saison.

« Je m’attendrais à ce que tout ce qui concerne nos joueurs soit après le tournoi. »

Même en sélectionnant 33, Southgate a laissé de côté certains internationaux expérimentés. Le duo de Tottenham, Eric Dier et Dele Alli, tous deux habitués aux demi-finales de la Coupe du monde il y a trois ans, sont omis. Le gardien de but remplaçant en Russie, Nick Pope, n’est pas disponible car il a besoin d’une opération au genou.

L’équipe provisoire d’Angleterre au complet:

Gardiens de but: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs: Luke Shaw, Harry Maguire (Manchester United), Ben Chilwell, Reece James (Chelsea), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Coady (Wolves) Kieran Trippier (Atletico Madrid / ESP), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Godfrey (Everton), Ben White (Brighton)

Milieux de terrain: Declan Rice, Jesse Lingard (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds), Mason Mount (Chelsea), Jude Bellingham (Borussia Dortmund / GER), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants: Phil Foden, Raheem Sterling (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford, Mason Greenwood (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund / GER), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)

