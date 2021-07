Gareth Southgate met les joueurs au défi de créer l’histoire et d’atteindre une finale majeure avec l’Angleterre après la victoire de l’Ukraine | Actualités footballistiques

Gareth Southgate a félicité ses joueurs anglais d’avoir saisi l’opportunité de se qualifier pour les demi-finales de l’Euro 2020, mais les a mis au défi d’aller encore plus loin.

Harry Kane a marqué deux fois alors que l’Ukraine était balayée 4-0 à Rome, avec Harry Maguire et le remplaçant Jordan Henderson également sur la cible.

Après le drame de la défaite de l’Allemagne à Wembley mardi soir, ce fut finalement une soirée assez simple pour l’Angleterre au Stadio Olimpico.

L’équipe de Gareth Southgate n’a pas encore encaissé de but dans le tournoi et rentrera chez elle pour affronter le Danemark à Wembley.

Les adversaires de mercredi pourraient offrir un test plus sévère que l’Ukraine, et une éventuelle finale contre l’Espagne ou l’Italie est évidemment une question difficile, mais s’il y avait des doutes sur les références de l’Angleterre, ils ont été répondus à Rome.

Southgate a déclaré: « Nous ne voulions pas faire un pas en arrière. Nous voulions saisir cette opportunité plutôt que d’espérer gagner ou laisser le destin jouer son rôle. Je pensais que les joueurs étaient décisifs et impitoyables toute la nuit.

« C’est fabuleux. Je suppose que c’est encore en train de sombrer dans le fait que c’est une autre demi-finale – trois en trois ans.

Image:

Harry Maguire célèbre son but pour porter le score à 2-0



« Nous voulons aller plus loin. Je sais ce qui va se passer à la maison. C’est agréable de voir tout le monde un samedi soir, bière à la main. Ils devraient en profiter. Cela a été une longue année pour tout le monde. deux représentations ont apporté tant de bonheur aux gens.

« C’est fabuleux pour notre pays – une demi-finale à Wembley. Tout le monde peut vraiment s’attendre à ça – c’est génial.

« Nous ne sommes pas satisfaits. Ce soir est une autre soirée très agréable pour tout le monde mais avant même la fin du match, je pensais au prochain défi. Nous n’avons jamais participé à une finale de Championnat d’Europe. C’est une autre opportunité d’entrer dans l’histoire. »

Lors d’une nuit où il était certes difficile de choisir un seul joueur exceptionnel pour l’Angleterre, telle était leur candidature impressionnante, Luke Shaw a brillé sur le flanc gauche.

Image:

L’Ukrainienne Mykola Shaparenko, à gauche, est défiée par l’Anglais Luke Shaw



Il était le joueur le plus créatif d’Angleterre, enchaînant son joli coup de pied arrêté pour le but de Maguire avec un centre encore meilleur pour le deuxième de Kane. Il compte désormais trois passes décisives dans ce tournoi et la menace de l’Angleterre sur les coups de pied arrêtés était encore une fois au rendez-vous.

Southgate a déclaré : « Son [Shaw’s] les performances se sont améliorées à chaque match. Il n’a pas été avec nous pendant longtemps jusqu’en mars, qui était son premier match depuis quelques années. Vous jouez généralement à ces jeux en essayant de ne pas faire d’erreurs plutôt que de vous épanouir.

« Il se sent à l’aise dans l’environnement maintenant et est à l’aise dans la façon dont nous voulons jouer. Sa prestation était excellente. Nous avons beaucoup parlé au cours de la semaine des buts sur coup sûr et nous y avons mis davantage l’accent. Il semblait que nous le ferions. être dangereux à l’entraînement hier et généralement cela se transfère dans le jeu et c’est ce qui s’est passé. »

Kane : « Wembley sera une occasion incroyable »

















1:51



Harry Kane pense que l’Angleterre doit relever le défi d’affronter le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 et capitaliser sur l’opportunité qui s’offre à elle. ©UEFA 2021



Capitaine Harry Kane ajoutée: « Ça va être incroyable. Quel moment pour nous en tant qu’équipe et nation.

« Beaucoup d’entre nous qui jouent maintenant n’auront plus l’occasion de disputer un gros match comme celui-là à Wembley dans un tournoi majeur. C’est là pour nous. C’est une opportunité pour nous et nous devons la saisir à deux mains.

« Nous devons apprécier d’être dans cet environnement. Après le match contre l’Allemagne, le moral était au beau fixe et le stade vibrait, alors j’espère que nous pourrons à nouveau utiliser cette énergie et vraiment emmener le match au Danemark. »

Faisant écho aux sentiments de Southgate, Kane a poursuivi : « Nous sommes sur la bonne voie mais nous n’avons encore rien fait.

« Nous avons une vision de l’endroit où nous voulons être – et c’est gagner des tournois majeurs – et nous y allons étape par étape. »

Mais l’attaquant a reconnu : « C’était la nuit parfaite pour nous. Nous n’aurions pas pu rêver mieux. »

Et après?

L’Angleterre affrontera le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 mercredi à 20h à Wembley.