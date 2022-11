Gareth Southgate manque publiquement de respect à Trent Alexander-Arnold

En grandissant, l’Angleterre s’est frayé un chemin à travers les phases de groupes de chaque tournoi majeur. Par conséquent, c’était un peu surréaliste de les voir ouvrir la Coupe du monde 2022 d’une manière aussi dominante.

À l’avenir, l’Angleterre était créative et clinique. Le dynamisme de Jude Bellingham et un Declan Rice inébranlable dans un milieu de terrain jeune. C’est quelque chose d’équilibré et de chargé en qualité.

Les fans anglais de retour à la maison seront dans le pub local en train de casser des pintes de Stella Artois en proclamant ça rentre à la maison. Cependant, le fait que l’Iran ait réussi à marquer deux fois devrait soulever quelques inquiétudes.

Même alors, Gareth Southgate manque de respect de manière flagrante à Trent Alexander-Arnold est très inquiétant.

La défense anglaise a été à l’aise pendant la majeure partie du match. Pourtant, il était évident que l’Iran visait le manque de rythme de Harry Maguire. De plus, la terrible performance de Kieran Trippier à l’arrière droit mérite plus de discussion en tant que sujet de discussion du match. Son passage était pauvre. Défensivement, il était chancelant et ses coups de pied arrêtés catastrophiques.

L’arrière droit est resté sur le terrain pendant les 140 minutes du match. C’était contre l’une des pires équipes de la Coupe du monde de mémoire récente, mais sa prestation était une pagaille.

Gareth Southgate évite Trent Alexander-Arnold

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a récemment fait connaître ses sentiments à propos de Trent Alexander-Arnold. Il a déclaré que Kieran Trippier de Newcastle est un meilleur joueur polyvalent que la star de Liverpool.

La vérité est que Southgate ne l’évalue pas. Il estime que ce qu’Arnold propose à l’avenir est simplement annulé par ses incohérences en tant que défenseur. Il n’a pas hésité à rendre ces sentiments publics.

Ce manque de confiance évident envers le joueur doit faire mal. Au fond de lui, Trent doit savoir qu’il ne serait pas du tout au Qatar si Reece James était en bonne santé.

Cependant, Gareth Southgate a eu l’occasion de faire preuve de bonne foi en Trent Alexander-Arnold. Ou à tout le moins, démontrez que le manager est prêt à lui donner l’opportunité de faire ses preuves. Trippier se débattait sur la grande scène et l’Angleterre se dirigeait vers la victoire.

Il était sûrement temps de jeter sur l’homme qui, selon beaucoup, a révolutionné la position d’arrière latéral. Il était sûrement temps de montrer à Trent qu’il peut se frayer un chemin dans la formation de départ s’il travaille dur et qu’il est meilleur que ses concurrents.

Malheureusement, il n’a pas senti cette opportunité de répandre l’espoir dans son équipe. Au lieu de cela, Gareth Southgate a montré une fois de plus, sur une scène très publique, que Trent Alexander-Arnold n’est là que pour faire de la figuration.

PHOTO : IMAGO / Sportimage