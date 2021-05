Gareth Southgate loue la gestion du jeune Phil Foden par Pep Guardiola

L’entraîneur anglais Gareth Southgate est impressionné par l’éthique d’ouvrier de Phil Foden, 20 ans, alors que le milieu de terrain vedette de Manchester City menace de prendre d’assaut les Championnats d’Europe. Foden a connu une saison exceptionnelle pour City, les aidant à remporter un titre de Premier League et la Coupe de la Ligue, avec une finale de la Ligue des champions à venir samedi. Il a joué pratiquement le double du nombre de minutes de Premier League comme il l’a fait en 2019-20 et a commencé tous les matchs à élimination directe de City en Europe. Southgate est enthousiasmé par la perspective de ce qui reste à venir de Foden et a salué la gestion par Pep Guardiola du talentueux milieu de terrain.

«Je doute qu’il atteigne un sommet, ce qui est incroyablement excitant. Il a eu une saison fantastique. Je suppose que nous étions tous assis à nous demander: ‘Va-t-il avoir sa chance’ et ‘Est-ce que ça va être le bon chemin?’, Et vous devez dire que Pep a réussi cela avec brio « , a déclaré le patron des Three Lions. , Rapports DPA.

«Il lui a permis de se développer. Il est capable de s’entraîner avec le meilleur entraîneur du monde et de travailler avec certains des meilleurs joueurs du monde au jour le jour. Nous connaissons la capacité qui existe. Il (Guardiola) lui a donné le temps de devenir un peu plus fort physiquement. Il le joue encore plus souvent qu’autrement de l’extérieur ou comme un 10 plutôt qu’un huit, donc c’est intéressant à observer de l’extérieur », a déclaré Southgate.

Southgate a déclaré que le désir de Foden de marquer des buts autant que de créer des buts l’avait beaucoup impressionné.

«Mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est la soif d’objectifs. Il a vraiment faim à chaque séance d’entraînement pour marquer des buts. Il ne s’agit pas seulement de créer. Il a ce réel désir de marquer et c’est un excellent attribut à avoir et il est extrêmement excitant, mais il est jeune et il continue à apprendre et c’est un joueur dont nous devons nous occuper et nous assurer de lui donner les meilleures chances de réussir, » il a dit.

