Gareth Southgate: l’entraîneur Amy Murphy espère nommer un cheval de course en l’honneur du manager anglais après le tournoi Euro 2020 | Nouvelles de course

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate pourrait avoir un cheval de course nommé en son honneur après l’Euro 2020.

L’entraîneur Amy Murphy, dont le chantier à double usage à Newmarket s’appelle Southgate Stables, a réservé le nom de «Southgate» à la British Horseracing Authority (BHA) et exhorte les fans de football et de course à s’impliquer en tant que propriétaires potentiels.

Après la course de l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde en 2018, la station de métro Southgate dans le nord de Londres a été rebaptisée « Gareth Southgate » pendant 48 heures par Transport for London (TfL).

« Nous essayons toujours d’être inventifs et de penser à différentes manières d’attirer les propriétaires dans la cour », a déclaré Murphy.

« Le chantier s’appelle Southgate Stables, donc dès qu’ils ont terminé le groupe, il était logique d’aller le réserver.

« Dans ce jeu, vous devez toujours être à la recherche de nouvelles idées et de nouvelles façons d’aller de l’avant, cette connexion avec quelqu’un de nouveau ou d’existant ne peut être que bonne.

« Il y a beaucoup de liens (avec la course et le football), il y a évidemment Michael Owen et d’autres propriétaires, les liens sont déjà là. »

Image:

La station de métro Southgate dans le nord de Londres a été temporairement rebaptisée « Gareth Southgate » après la Coupe du monde 2018



Jeudi, deux jours avant de marquer lors de la victoire de l’Angleterre en quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Ukraine, le capitaine de Liverpool Jordan Henderson a célébré en tant que propriétaire de chevaux vainqueur – avec ses collègues stars Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain et Adam Lallana – après la victoire de M. McCann à Haydock.

M. McCann – du nom de l’attaché de presse de Liverpool, Matt McCann – est formé par Tom Dascombe aux écuries du manoir de Michael Owen.

Le manager des Bristol Rovers, Joey Barton, était également un propriétaire gagnant jeudi alors qu’Electric Love a remporté le QuinnBet Acca Bonus Handicap à Yarmouth.