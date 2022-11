Gareth Southgate: le sélectionneur anglais appelle l’équipe à être meilleure après avoir battu l’Iran 6-2 | Nouvelles du football

Gareth Southgate a averti ses joueurs anglais que leur progression en Coupe du monde se terminerait tôt au Qatar à moins qu’ils ne suppriment le laisser-aller qui s’est glissé vers la fin de la victoire 6-2 de lundi contre l’Iran.

L’Angleterre a ouvert sa campagne du Groupe B au Qatar de manière époustouflante alors qu’elle battait confortablement l’Iran, menant 3-0 dans une première mi-temps chargée d’arrêts avant d’ajouter trois autres buts après la pause.

Bukayo Saka a marqué un doublé et Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford et Jack Grealish ont ajouté les autres buts à Doha, Mehdi Taremi marquant deux fois pour l’Iran.

Southgate n’était pas satisfait de la manière dont son équipe a permis à l’Iran de marquer les deux buts – et a admis que l’Angleterre devra améliorer son jeu lors de son prochain match contre les États-Unis vendredi.

Image:

Gareth Southgate a demandé plus d’attention à l’Angleterre après sa victoire 6-2 contre l’Iran





“Nous sommes vraiment ravis de commencer le tournoi de cette manière et vraiment satisfaits de notre jeu offensif”, a-t-il déclaré. “Nous savons qu’il est difficile de marquer des buts contre l’Iran, c’est donc tout à l’honneur de nos joueurs du mouvement, de la qualité de nos passes et de nos finitions.

“A la fin du match, concéder deux buts comme nous l’avons fait n’est pas le niveau dont nous avons besoin. Nous devons être meilleurs que nous ne l’étions aujourd’hui contre les États-Unis car ils viendront nous chercher à plein régime. Nous devrons réinitialiser .

Image:

Marcus Rashford célèbre le cinquième but de l’Angleterre avec ses coéquipiers





“Je n’aime pas les matchs qui dérivent et il y avait tellement de minutes supplémentaires dans les deux mi-temps. Je comprends la dérive des matchs, mais cela ne nous suffira pas pour progresser. Nous avons encore beaucoup à faire pour nous qualifier.”

Southgate minimise les préoccupations de Maguire et Kane

Image:

Harry Maguire est tombé malade mais Southgate a minimisé le revers





Malgré la domination du score et du territoire, l’Angleterre détenant 78% de la possession, il y avait des raisons de s’inquiéter lorsque le capitaine Harry Kane et le défenseur Harry Maguire ont reçu des coups en seconde période.

Kane est tombé à la 48e minute après un défi du défenseur iranien Morteza Pouraliganji et – après avoir été remplacé à la 75e minute – a été vu avec une cheville légèrement attachée à la jambe après le match.

Maguire, quant à lui, est tombé malade après que Taremi ait marqué le premier but de l’Iran et a été immédiatement remplacé par Eric Dier.

Image:

Harry Kane a contracté une blessure qui a alarmé de nombreux fans anglais





Parlant du retrait du défenseur, Southgate a déclaré: “Il se sentait mal et il l’avait signalé juste avant le but et compte tenu de l’état du jeu, il a estimé qu’il était inutile de continuer. À part cela, je n’ai rien vu de préoccuper.

“Je pense que Harry (Kane) va bien. Cela avait l’air d’être un mauvais tacle mais il a continué dans le match et nous l’avons retiré parce qu’il sentait qu’il y avait un moment où nous pouvions le faire.”

Saka: L’amour après l’absence d’un penalty à l’Euro me rend confiant

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’attaquant anglais Bukayo Saka dit qu’il est vraiment reconnaissant du soutien de la nation et qu’il est bien placé après avoir marqué deux fois contre l’Iran



Les gros titres du match ont été dominés par l’héroïsme à deux buts de Saka, l’ailier d’Arsenal disputant son premier match de tournoi majeur pour l’Angleterre depuis son échec aux tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020.

En juillet de l’année dernière, Saka a raté le coup de pied crucial contre l’Italie à Wembley pour leur donner la victoire et l’attaquant a été victime d’abus racistes en ligne avec Marcus Rashford et Jadon Sancho, qui ont également raté la fusillade.

Se souvenant de ce moment après le match contre l’Iran, Saka a déclaré : “Cela fait un bon moment maintenant, mais c’est un moment qui a été avec moi et qui sera avec moi pour toujours.

Image:

Bukayo Saka a habilement volé dans le filet pour son premier but





“Mais je me sens tellement béni et reconnaissant d’avoir du personnel d’entraîneurs, non seulement ici avec Gareth et l’Angleterre – mais aussi à Arsenal. Mes amis et ma famille qui ont mis mon bras autour de moi et l’amour de mes coéquipiers et de la nation pour m’aider se remettre au bon endroit.

“Quand je ressens cet amour autour de moi, j’ai confiance en moi. Quand je mets un maillot d’Angleterre, je me donne toujours à 110% et je fais de mon mieux pour rendre ma nation fière.”

Southgate: les joueurs anglais ne devraient pas avoir à faire face au problème OneLove

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gareth Southgate dit que l’équipe d’Angleterre n’a pas été distraite par la décision de ne pas porter le brassard OneLove, mais insiste sur le fait que “les gens savent ce que nous représentons”



Les problèmes hors terrain ont dominé la préparation du match d’ouverture du groupe B, l’Angleterre annonçant à peine trois heures avant le coup d’envoi que Harry Kane ne porterait pas le brassard OneLove lors de la Coupe du monde au Qatar.

Sky Sports Nouvelles a révélé que Kane et les huit autres capitaines d’équipes nationales qui devaient dévoiler le brassard recevraient probablement des mesures disciplinaires sportives de la FIFA en raison d’une violation des règles du tournoi, à savoir un carton jaune ou potentiellement une interdiction d’un match pour le skipper.

Au lieu de cela, Kane est sorti avec un brassard “No Discrimination” fabriqué par la FIFA, tandis que chaque joueur anglais s’est mis à genoux avant le coup d’envoi pour soutenir l’égalité et l’inclusion.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Dorsett et Kaveh Solhekol de Sky Sports News expliquent que Harry Kane aurait pu risquer une interdiction s’il avait choisi de porter le brassard OneLove lors du match contre l’Iran



Parlant de la controverse OneLove, Southgate a déclaré qu’il n’était pas juste que les joueurs anglais en soient distraits et que l’objectif du groupe était de bien jouer lors de cette Coupe du monde.

“Ce n’est pas quelque chose que moi et les joueurs ont été impliqués au cours des dernières 24 heures”, a déclaré le sélectionneur anglais. “Ces discussions sont en cours entre plusieurs nations européennes et la FIFA.

“Je comprends la situation de la FIFA dans la mesure où vous pouvez créer un précédent et il est difficile de tracer une ligne. Je pense que dans un monde idéal, cela aurait été une situation beaucoup plus claire plus tôt.

“Cela n’a pas été une distraction pour nous. Nous devions nous concentrer sur le football, nous ne pouvons pas y participer maintenant. Nous devons nous concentrer sur les performances et l’entraînement, en particulier les joueurs. Ce n’est pas à eux d’avoir à gérer ce.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Dorsett et Kaveh Solhekol analysent pourquoi l’Angleterre, le Pays de Galles et d’autres nations européennes ont décidé de ne pas porter le brassard OneLove lors de la Coupe du monde au Qatar



“Les gens savent qui nous représentons, les gens connaissent ce groupe de joueurs. Nous avons pris le genou car nous sentions que nous pouvions faire la différence. Il y a d’autres choses où nous ne pouvons pas faire la différence, nous devons donc canaliser notre énergie dans d’autres directions.

“Chaque entraîneur a le droit de se concentrer sur le football. Il y a d’autres problèmes dont nous voulons parler, nous l’avons fait pendant 12 mois. Mais c’est une Coupe du monde.

“Nous ne refuserons de répondre à rien et il n’y a rien dont je ne parlerai pas, mais la partie prédominante de mon énergie doit être consacrée à la préparation de l’équipe. D’autres personnes de notre fédération doivent gérer d’autres problèmes. Ce n’est pas la responsabilité des joueurs, ils n’ont pas décidé où nous en sommes. C’est mon sentiment en ce moment.”