Gareth Southgate: le patron de l’Angleterre sait que rien de moins que les demi-finales de l’Euro 2020 seraient considérés comme un échec | Actualités du football

Gareth Southgate admet que sa tête sera sur le bloc si l’Angleterre n’atteint pas les dernières étapes de l’Euro 2020.

Le patron des Three Lions a nommé son équipe de 26 joueurs pour les finales reprogrammées mardi alors que les préparatifs continuent de s’intensifier.

L’Angleterre affrontera l’Autriche lors d’un match amical au Riverside Stadium de Middlesbrough mercredi soir avant d’accueillir la Roumanie au même endroit dimanche.

Avec un mélange de problèmes de forme physique et d’engagements du club, il est peu probable que Southgate rassemble son équipe complète avant vendredi au plus tôt.

Les préparatifs ont certainement été plus difficiles qu’ils ne l’étaient pour la Coupe du monde 2018, où Southgate a guidé une Angleterre sans prétention en demi-finale.

















1:54



Southgate a révélé qu’il avait parlé à Trent Alexander-Arnold il y a trois semaines pour le rassurer en raison de spéculations selon lesquelles il ne ferait pas partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro



Maintenant, le joueur de 50 ans sait que l’on attend plus de lui et de ses joueurs, d’autant plus qu’une course à la finale verrait l’Angleterre jouer tous les matchs sauf un à Wembley.

Lorsqu’on lui a demandé si rien de moins que d’atteindre les demi-finales serait considéré comme un échec, Southgate a répondu : « Oui, ce sera probablement le cas.

« Je pense que nous sommes réalistes à ce sujet, nous devons vivre avec cette attente. Nous connaissons l’excitation autour de l’équipe et c’est génial, nous sommes maintenant pertinents.

L’équipe d’Angleterre de 26 joueurs pour l’Euro 2020 Gardiens de but: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton). Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones ( Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City). Milieu de terrain : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham). Attaquants: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Man City).

« Les attentes étaient plus faibles (en Russie). Nous avons des joueurs passionnants et je ne pense pas que ces joueurs soient à leur apogée. Je pense que quand je regarde certains des joueurs qui travaillent avec nous, c’est tellement excitant pour l’Angleterre à l’avenir.

« Je dois essayer de gérer les attentes des joueurs. J’accepte la situation en tant que manager, il y a des attentes, je dois livrer.

« Nous devons livrer en tant que groupe d’employés, ce n’est pas à moi de savoir si nous pouvons réussir. Mais, bien sûr, c’est à propos de moi si nous échouons. Pas de problème, c’est le concert.

















1:01



Southgate dit que Jesse Lingard est malheureux de ne pas être sélectionné pour son équipe de 26 joueurs et que le milieu de terrain débutera son match amical contre l’Autriche mercredi



« Mais pour les joueurs, je dois quand même garder à l’esprit qu’ils sont un groupe jeune, ils ont encore beaucoup de progression à faire, certains apprennent maintenant à gagner des choses, à être impliqués dans de grands matches. C’est génial pour leurs progrès et leurs opportunités pour l’Angleterre, c’est ce que nous voulons.

« Sommes-nous prêts à gagner ? Eh bien, nous avons participé à deux demi-finales, la prochaine étape est donc d’essayer d’aller plus loin.

Southgate insiste sur le fait qu’il continue de s’améliorer en tant qu’entraîneur alors qu’il retourne à Middlesbrough, où il a mis fin à sa carrière de joueur avant de faire ses premiers pas en tant que manager en 2006.

















0:48



Southgate admet que Harry Maguire et Jordan Henderson restent des doutes sur les blessures pour l’Euro 2020, malgré leur inclusion dans son équipe d’Angleterre



« Alors j’étais un apprenti de 17 ans comme j’étais à Crystal Palace et maintenant je suis probablement un joueur de 23 ans », a-t-il déclaré en comparant son développement dans la pirogue à son temps en tant que footballeur débutant.

« Je n’ai géré que 200 matchs, donc en termes d’expérience, j’ai maintenant beaucoup d’expérience d’un travail aussi sous pression que vous pouvez avoir l’expérience de grands matchs avec l’équipe nationale.

« Je sais toujours que je serai encore meilleur dans deux ans et je serai encore meilleur dans quatre ans parce que j’ai le désir de m’améliorer, d’apprendre, de réfléchir, de m’améliorer et je veux être le meilleur entraîneur et manager possible que je puisse être. »

L’équipe anglaise de 26 joueurs pour l’Euro 2020 :

Gardiens de but: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton).

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones ( Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City).

Milieu de terrain : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham).

Attaquants: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Man City).