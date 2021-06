Gareth Southgate: le patron de l’Angleterre pense que certains fans comprennent mal le message derrière le fait de s’agenouiller | Actualités footballistiques

Le manager anglais Gareth Southgate pense que certains fans ne comprennent pas le message derrière les joueurs qui se mettent à genoux avant les matchs après que le geste a été hué avant la victoire amicale contre l’Autriche.

Après les interprétations de « Football’s Coming Home » et des hymnes nationaux, il y avait des railleries audibles alors que les joueurs se mettaient à genoux au Riverside Stadium de Middlesbrough – la première fois qu’une équipe anglaise faisait le geste devant une foule locale.

Il a rapidement été noyé par les acclamations de la foule de près de 7 000 – mais Southgate et ses joueurs espèrent que la réaction immédiate ne suivra pas l’équipe tout au long du prochain championnat d’Europe.

Les joueurs se sont agenouillés avant le coup d’envoi pour soutenir la lutte contre l’injustice raciale, mais le patron de l’Angleterre a déclaré que certains fans la considéraient comme une « position politique » avec laquelle ils n’étaient pas d’accord.

Southgate a estimé que les huées du genou pouvaient être interprétées comme une « critique » des joueurs et le message d’antiracisme avec la raison de la position mal comprise.

« Je l’ai entendu », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé la réaction immédiate d’un grand nombre de fans.

« Ce n’est pas quelque chose au nom de nos joueurs noirs que je voulais entendre parce que j’ai l’impression que c’est une critique à leur égard.

« Je pense que nous avons une situation où certaines personnes semblent penser qu’il s’agit d’une position politique avec laquelle elles ne sont pas d’accord.

« Ce n'est pas la raison pour laquelle les joueurs le font. Nous nous soutenons mutuellement. »

















1:10



Tyrone Mings et d’autres joueurs de Premier League ont envoyé un message pour dire pourquoi ils continueront à se mettre à genoux



Les railleries initiales ont été dépassées par une vague de soutien et, avec d’autres stades à travers l’Angleterre témoins de réponses similaires depuis le retour des fans, Southgate veut voir le sens du message réaffirmé.

« J’étais heureux que la majorité de la foule ait été noyée, mais nous ne pouvons pas nier le fait que cela se soit produit », a-t-il ajouté.

« Je pense que la chose la plus importante que nos joueurs sachent, c’est que tous leurs coéquipiers, tout le staff les soutiennent pleinement.

« Je pense que la majorité des gens le comprennent, certaines personnes ne comprennent pas tout à fait le message et je suppose que nous le voyons sur un certain nombre de terrains de football en ce moment. »

Le milieu de terrain Jack Grealish a déclaré qu’aucun des joueurs n’était satisfait de la réaction non plus, déclarant à Sky Sports : « Je pense que l’on en parlera dans les prochains jours.

« C’est une chose dont nous ne voulons pas dans le football en général et surtout dans nos jeux. »



