Gareth Southgate: le patron de l’Angleterre exhorte son équipe à mettre fin à la demi-finale de hoodoo | Actualités footballistiques

Gareth Southgate exhorte son équipe anglaise à mettre fin à sa demi-finale en battant le Danemark et à atteindre sa première finale depuis 1966.

L’Angleterre est tombée à l’avant-dernier obstacle dans des tournois majeurs à quatre reprises depuis sa victoire en Coupe du monde en 1966.

La défaite en demi-finale de la Coupe du monde contre la Croatie il y a trois ans était la dernière en date, mais Southgate pense que son équipe a tiré les leçons de cette déception avant la rencontre de mercredi soir.

















« Nous avons déjà éliminé tellement de hoodoos ou d’obstacles perçus et j’ai l’impression que ce groupe de joueurs sentira que ce n’est que le prochain défi », a déclaré l’entraîneur anglais.

« Je suppose que la partie intéressante pour nous est que nous ne nous sentirons pas totalement satisfaits s’il ne s’agit que d’une demi-finale pour nous, alors qu’il y a peut-être trois ans, bien qu’il y ait eu une énorme déception après la demi-finale, nous avions le sentiment parcouru un long chemin.

« Maintenant, nous avons reproduit ce que nous avons fait là-bas, mais cela ne suffira pas à combler le groupe. C’est un signe positif.

« L’autre chose qui est si positive, ces jeunes joueurs – 18, 19, 20, 21 – vivent plus d’expériences de l’Angleterre qui sont positives et agréables et ils ressentent ce que cela peut être d’être dans un maillot anglais et d’avoir s’amuser et gagner des matchs et avoir une relation positive avec les fans.

« C’est tellement important pour une génération à venir. Nous tirerons le meilleur parti de leur talent si nous pouvons maintenir cette relation avec les fans. »

Une différence clé par rapport à 2018 est l’attente accrue, Southgate lui-même admettant que leur référence en Russie était de mettre fin à l’attente de 12 ans de l’Angleterre pour une victoire par élimination directe.

L’ancien défenseur a désormais plus de victoires par élimination directe que n’importe quel manager anglais de l’histoire et ira en chercher un autre lors de la demi-finale de mercredi, soutenu par une foule de partisans bruyants de plus de 60 000 personnes.

« C’est super de revenir maintenant », a déclaré Southgate, qui s’attend à ce que l’adolescent Bukayo Saka reprenne l’entraînement lundi après avoir raté le match contre l’Ukraine avec un léger coup.

« Aller et avoir cet environnement différent, la préparation, la concentration ont été vraiment utiles.

« Mais maintenant, revenir à Wembley est une bonne chose pour nous. »

















