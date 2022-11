Gareth Southgate: le manager de l’Angleterre dit qu’il ne peut pas librement donner des sélections aux joueurs marginaux contre le Pays de Galles en faisant tourner sa composition | Nouvelles du football

Gareth Southgate dit qu’il ne peut pas librement distribuer de casquettes à ses joueurs marginaux anglais lors du dernier match de groupe de la Coupe du monde de mardi avec le Pays de Galles, malgré la tentation de la rotation.

L’Angleterre est en tête du groupe avec quatre points et en a besoin d’un de plus pour assurer un passage en toute sécurité dans les huitièmes de finale, mais Southgate fait face à des appels pour faire tourner son équipe avec une qualification presque assurée. Seule une défaite de quatre buts contre le Pays de Galles, en bas du groupe, verrait une place en huitièmes de finale menacée.

Southgate a nommé des formations de départ consécutives contre l’Iran et les États-Unis, ce qui signifie qu’il y a 15 joueurs dans son équipe qui n’ont pas encore commencé à ces finales.

Le milieu de terrain Jordan Henderson, qui est apparu aux côtés de Southgate lors de sa conférence de presse, serait l’un des changements apportés à la formation de départ, mais le manager anglais a laissé entendre qu’il n’y aurait peut-être pas beaucoup d’autres domaines de rotation.

Jordan Henderson devrait être l’un des changements apportés par Southgate pour le choc du Pays de Galles





“C’est toujours un défi et nous [do] ont 26 joueurs “, a déclaré Southgate lorsqu’on lui a demandé de garder les joueurs marginaux heureux. “Mais nous sommes à un tournoi majeur, il ne s’agit pas de donner des casquettes. Nous voulons aller le plus loin possible. Les joueurs se soutiennent et certains seront déçus s’ils ne jouent pas.

“Dans d’autres camps tout au long de l’année, nous essayons de donner aux gens du temps de jeu là où nous le pouvons, mais lorsque vous êtes dans une Coupe du monde, vous ne pouvez pas penser de cette façon à moins que vous ne vous soyez déjà qualifié et que vous ayez un match avec un une approche différente.

“Nous avons de la chance d’avoir de nombreux professionnels qui s’en sortent. Je l’ai fait moi-même en allant à un tournoi sans beaucoup de minutes.

Des joueurs comme Marcus Rashford (à droite) n’ont pas encore débuté cette Coupe du monde





“La [back-up] le travail est de bien s’entraîner, de soutenir les gars et d’être prêt pour le moment qui vient. Cela a fait partie de notre histoire lors des deux tournois précédents lorsque l’équipe a été prête et s’est soutenue tout au long.”

Lorsqu’on lui a demandé à quel type de composition l’Angleterre pouvait s’attendre contre le Pays de Galles, Southgate a ajouté : “Nous voulons gagner des matchs de football. Nous devons équilibrer fraîcheur et stabilité, c’est toujours la décision que vous prenez avec l’équipe. Nous avons une chance remporter le groupe avec un résultat positif.

“Nous allons choisir une équipe qui, selon nous, peut gagner le match. C’est notre priorité.”

Kane va “bien” malgré les récents coups

Image:

Southgate insiste sur le fait que le capitaine Harry Kane est en forme malgré les récents coups





Selon les rumeurs, une personne qui ferait face à une rotation est le capitaine Harry Kane, qui était un doute de blessure contre les États-Unis mais qui a traversé 90 minutes infructueuses à l’avant.

Southgate, cependant, insiste sur le fait que la forme physique du capitaine anglais est à la hauteur.

“Il va bien avec le coup qu’il a eu”, a déclaré Southgate. “Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que c’est sa cheville [that is causing him injury problems]c’est son pied.

“Il n’y a que Ben White [missing] avec la maladie. Nous avons donc tout le monde disponible parmi lesquels choisir, ce qui est une excellente position. Cela rend les décisions difficiles, vous voulez une équipe en pleine forme, c’est là que nous en sommes.

Southgate s’attend à une “atmosphère fantastique” contre le Pays de Galles

L’entraîneur anglais Gareth Southgate explique, en termes aussi simples que possible, la rivalité footballistique entre l’Angleterre et le Pays de Galles



Une victoire ou un match nul contre l’Angleterre éliminerait le Pays de Galles du tournoi lors des phases de groupes, tandis que l’équipe de Rob Page est à la recherche de sa première victoire contre ses voisins britanniques en 34 ans.

Southgate a admis que l’Angleterre devra égaler “l’esprit” du Pays de Galles mardi soir car il reconnaît la motivation supplémentaire qu’ils apporteront au concours.

“Nous savons qu’ils semblent avoir une motivation supplémentaire pour jouer contre l’Angleterre avec ce qu’ils disent”, a déclaré Southgate.

“C’est comme deux pays dont les frontières sont côte à côte. C’est une grande rivalité sportive. Ce n’est rien de plus que ça.

“Ce sentiment n’est peut-être pas réciproque, mais je peux le comprendre aussi. Je vis dans le Yorkshire, ils ressentent la même chose pour le reste de l’Angleterre !

“Cela va être une atmosphère fantastique et nous attendons vraiment le match avec impatience. Nous devons correspondre à l’esprit du Pays de Galles, mais je serais déçu si nous ne le faisions pas. [anyway].”